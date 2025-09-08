ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.3 390 оценок

В Hollow Knight: Silksong обнаружили пошлую пасхалку связанную с Хорнет

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, пользователи обнаружили довольно интересную пасхалку в Hollow Knight: Silksong. В игре есть любопытный момент связанный с эпизодом, когда Хорнет купается.

При встрече с героиней персонаж по имени Кратт делает ей комплименты и предлагает посетить его сауну. Если согласиться, то вскоре станет очевидно, что он любитель подглядывать. Игроки могут наказать его точным ударом, за его чрезмерное любопытство.

В ходе дальнейшего разговора Кратт оправдывается, утверждая, что его неправильно поняли, и что он якобы просто ремонтировал что-то, а вовсе не хотел подглядывать за Хорнет.

15
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Makoto Tadzumi
якобы просто ремонтировал что-то, а вовсе не хотел подглядывать за Хорнет.

Кратт до того, как получит езды:

12