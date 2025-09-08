В Hollow Knight: Silksong обнаружили пошлую пасхалку связанную с Хорнет

Как стало известно, пользователи обнаружили довольно интересную пасхалку в Hollow Knight: Silksong. В игре есть любопытный момент связанный с эпизодом, когда Хорнет купается.

При встрече с героиней персонаж по имени Кратт делает ей комплименты и предлагает посетить его сауну. Если согласиться, то вскоре станет очевидно, что он любитель подглядывать. Игроки могут наказать его точным ударом, за его чрезмерное любопытство.

В ходе дальнейшего разговора Кратт оправдывается, утверждая, что его неправильно поняли, и что он якобы просто ремонтировал что-то, а вовсе не хотел подглядывать за Хорнет.