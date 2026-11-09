Весь пострелизный контент для Hollow Knight: Silksong будет бесплатным

Студия Team Cherry подтвердила, что весь будущий дополнительный контент для Hollow Knight: Silksong будет распространяться бесплатно. По имеющейся информации, разработчики планируют добавить в игру новые локации, способности и противников.

Особое внимание уделяется масштабному расширению Sea of Sorrow, в котором игрокам предстоит исследовать отдаленные уголки океана, полные тайн и безумия. Изначально релиз дополнения был намечен на текущий год, однако из-за длительного отсутствия новостей его выход, вероятнее всего, перенесен на 2027 год.

Соответствующие подробности стали известны из специального буклета, входящего в состав физического издания игры.