Весь пострелизный контент для Hollow Knight: Silksong будет бесплатным

Студия Team Cherry подтвердила, что весь будущий дополнительный контент для Hollow Knight: Silksong будет распространяться бесплатно. По имеющейся информации, разработчики планируют добавить в игру новые локации, способности и противников.
Особое внимание уделяется масштабному расширению Sea of Sorrow, в котором игрокам предстоит исследовать отдаленные уголки океана, полные тайн и безумия. Изначально релиз дополнения был намечен на текущий год, однако из-за длительного отсутствия новостей его выход, вероятнее всего, перенесен на 2027 год.
Соответствующие подробности стали известны из специального буклета, входящего в состав физического издания игры.
Ладно, это молодцы, как когда уже релиз полноценной версии игры?
Ждем когда какой-нибудь аналитек или коллега по индюшатине высрется, что контент нужно платным делать
Красавцы! Выпустили игру года по версии стим всего за 700р, несмотря на то что долгострой, так теперь ещё и дополнения беслатное пилят... Причём именно дополнение, а не отрезок, т.к. основная игра вполне завершенная. Вот кого не грех рублем поддерживать