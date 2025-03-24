Как стало известно, впервые за долгое время Hollow Knight: Silksong обновилась в базе данных Steam.
Пользователи заметили, что недавно произошли изменения в базе данных Steam у игры - разработчики внесли ряд изменений:
- Добавили игру для GeForce Now;
- На странице магазина изменен год выпуска с 2019 на 2025;
- Добавлены некоторые библиотечные ресурсы (без новых картинок).
Учитывая то, что недавно один из инсайдеров сообщил о скором релизе игры - такие изменения намекают на то, что релиз игры действительно может состояться в этом году.
Ну, будем надеяться.
Они уже не первый год обновляют базы данных.
наконец-то
*вдохнул копиум и оделся клоуном
Неужели торт не был ложью и 2 апреля реально будет анонс? // Борис Чёпин
угу, немного обновили, наобещают что игра выйдет "совсем скоро" и снова уйдут в тень на пару лет.
6 лет платформер делают :roflanebalo: :clownface:
// Мира Казакова
Да видимо что то у них совсем всё плохо с разработкой второй части, до этого сделали шедевр среди платформеров за два года, при чём с тонной уникальных механик, шикарной системой амулетов, возможность делать разные билды, тонной интересных боссов, различными аренами, и тонной испытаний где даже у любителей хардкора может подгореть пердак, путь боли это наверно самое лучшее и запоминающиеся что я проходил в играх, а тут уже столько лет делают вторую часть и это уже имея огромный опыт и отточенные механики первой части.
Могу только надеяться, что всё это время они в поте лица трудились над Силксонг, и она выйдет шедевральной. Это могло бы оправдать такую задержку. Но, в действительности, меня это не очень волнует. Выйдет хорошая - отлично, нет - ну и ладно. Вот дополнение Fangs of Asterkarn к Grim Dawn я жду с нетерпением. Да и непройденных игр столько, что грех жаловаться.
срек пуньк