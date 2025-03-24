Как стало известно, впервые за долгое время Hollow Knight: Silksong обновилась в базе данных Steam.

Пользователи заметили, что недавно произошли изменения в базе данных Steam у игры - разработчики внесли ряд изменений:

Добавили игру для GeForce Now;

На странице магазина изменен год выпуска с 2019 на 2025;

Добавлены некоторые библиотечные ресурсы (без новых картинок).

Учитывая то, что недавно один из инсайдеров сообщил о скором релизе игры - такие изменения намекают на то, что релиз игры действительно может состояться в этом году.