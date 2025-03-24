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Hollow Knight: Silksong 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Платформер
8 129 оценок

Впервые за долгое время Hollow Knight: Silksong обновилась в базе данных Steam

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, впервые за долгое время Hollow Knight: Silksong обновилась в базе данных Steam.

Пользователи заметили, что недавно произошли изменения в базе данных Steam у игры - разработчики внесли ряд изменений:

  • Добавили игру для GeForce Now;
  • На странице магазина изменен год выпуска с 2019 на 2025;
  • Добавлены некоторые библиотечные ресурсы (без новых картинок).

Учитывая то, что недавно один из инсайдеров сообщил о скором релизе игры - такие изменения намекают на то, что релиз игры действительно может состояться в этом году.

Похоже, Hollow Knight: Silksong готовится к выходу в апреле-июне 2025 года
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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну, будем надеяться.

3
_Exsus_

Они уже не первый год обновляют базы данных.

1
William Dwight

наконец-то

0
Пользователь ВКонтакте

*вдохнул копиум и оделся клоуном
Неужели торт не был ложью и 2 апреля реально будет анонс? // Борис Чёпин

0
Deowar

угу, немного обновили, наобещают что игра выйдет "совсем скоро" и снова уйдут в тень на пару лет.

0
Jarvis666

6 лет платформер делают :roflanebalo: :clownface:

0
Пользователь ВКонтакте

// Мира Казакова

0
saa0891

Да видимо что то у них совсем всё плохо с разработкой второй части, до этого сделали шедевр среди платформеров за два года, при чём с тонной уникальных механик, шикарной системой амулетов, возможность делать разные билды, тонной интересных боссов, различными аренами, и тонной испытаний где даже у любителей хардкора может подгореть пердак, путь боли это наверно самое лучшее и запоминающиеся что я проходил в играх, а тут уже столько лет делают вторую часть и это уже имея огромный опыт и отточенные механики первой части.

0
Dеvil

Могу только надеяться, что всё это время они в поте лица трудились над Силксонг, и она выйдет шедевральной. Это могло бы оправдать такую задержку. Но, в действительности, меня это не очень волнует. Выйдет хорошая - отлично, нет - ну и ладно. Вот дополнение Fangs of Asterkarn к Grim Dawn я жду с нетерпением. Да и непройденных игр столько, что грех жаловаться.

0
MNM 1985
0
FallenGhost
0
Finni24

срек пуньк

-4