"Все пали, но бастион игр без DRM стоит" - GOG отреагировала на проблемный запуск Silksong, обрушивший интернет-магазины

Как вы хорошо знаете, Hollow Knight Silksong вышла без предзагрузки и предзаказа, поэтому после её выхода в различных интернет-магазинах начался хаос: игра исчезла из PlayStation Store, на странице Xbox появилась ошибка, а Steam и Nintendo eShop рухнули. Единственным, кто выстоял, был GOG, отреагировавший на инцидент в социальных сетях.

Популярный интернет-магазин, продающий игры без систем защиты, опубликовал в социальных сетях пост, напомнив всем игрокам, что только он справляется с таким большим трафиком. Неизвестно, связано ли это с более низким трафиком в GOG по сравнению со Steam и другими платформами, но одно можно сказать наверняка: пока все были офлайн или испытывали трудности, Good Old Games был единственным, кто позволял приобрести копию игры, скачать и запустить её без каких-либо проблем.

Похоже, что шёлкзиллионы геймеров по всему миру пытаются заполучить Hollow Knight: Silksong, и цифровые магазины с трудом справляются с потоком посетителей. Но бастион игр без DRM держится!

Очевидно, речь идёт лишь о первом часе после выхода метроидвании от Team Cherry, поскольку ситуация разрешилась довольно быстро, и каждый мог купить копию или скачать её бесплатно благодаря подписке на PC Game Pass или Xbox Game Pass Ultimate.

В любом случае, после сегодняшнего дня невозможно не думать о том, что произойдёт в мае следующего года, когда Grand Theft Auto 6 выйдет на Xbox и PlayStation.