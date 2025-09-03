ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.1 164 оценки

"Вы бы и так заплатили больше": автор No Man's Sky пошутил о цене Hollow Knight: Silksong

butcher69 butcher69

Шон Мюррей, глава Hello Games и создатель No Man’s Sky, подлил масла в огонь обсуждений вокруг Hollow Knight: Silksong. Многие фанаты считают назначенную цену в 19,99 евро слишком скромной для такой ожидаемой игры, и Мюррей не удержался от шутки.

Он использовал старый мем, ранее применявшийся к бесплатным апдейтам No Man’s Sky, и переосмыслил его в контексте Silksong. По словам разработчика, игроки бы заплатили и больше, если бы Team Cherry решила поднять цену.

Эта ремарка прозвучала в позитивном ключе и моментально разошлась по сообществу, где сравнение с более дорогими, но менее интересными проектами стало главным аргументом в пользу разработчиков Silksong. Решение выставить такую цену выглядит особенно выигрышным на фоне ажиотажа: игра выходит 4 сентября 2025 года и уже считается одним из самых громких релизов осени.

Неудивительно, что многие инди-команды даже перенесли даты своих релизов, чтобы не конкурировать с Silksong. Уровень ожидания настолько высок, что каждая деталь — от цены до даты выхода — становится предметом горячих обсуждений.

Комментарии: 20
barabear
Кошачий комочек

да! несите больше! дайте две в сливочном соусе

Haranis

Ага, за обычную метроидвашку платить больше, смешно

caliskan

Ну цена правда низковата. Могли бы и 30-40 поставить, скорее всего заработали бы больше, т.к. ожидаемый релиз

0ncnjqybr

Не заработали бы. Все-таки 2d это 2d, еще и с очень простой рисовкой. Вот за ори 30 баксов не жалко отдать, визуал там бомбейший.

caliskan 0ncnjqybr

Да какая разница, у нее свой стиль рисовки. 20 баксов это цена для индюшатины какой нибудь, которую вообще никто не знает и не ждет. А тут все таки топ 1 рейтинга ожиданий

JohnTornton

они заработали за геймпасс уже столько, что по 20 баксов продажи это так, мелочи

Кей Овальд

Держателю игры-сервиса слова не давали.
Тем более, что 20$ стоит только стартовая версия, а не конечная.

0ncnjqybr

Да вообще-то нет. Низкая цена одна из важнейших мотиваций к покупке.

За 80 баксов это мало бы кто купил.

Юрий Пенкин

я вообще не купил бы, попробую как и первую в пасе на боксе и дропну через 5 минут 100%

Mad_cloud

Обычно за метроэдвании цены большие не делают не того размаха игры.

Юрий Пенкин

а метроид дред на свич за 60$?

JohnTornton Юрий Пенкин

на свиче платежеспособные люди, на пк нищеброды, которые по кд ноют на денуво, ведь не могут из-за неё спирать игрульку на которую у них попросту нет денег

ZAUSA
Многие фанаты считают назначенную цену в 19,99 евро слишком скромной для такой ожидаемой игры.

Это фанаты так считают.

smallhell

нефанатам и 5 будет жалко, но их никто за руку не держит и в карман не лезет.

Amsix

ДА что такого то в этом вашем Полом Рыцаре??? запускал вообще не понял прикола

JohnTornton

просто перехайпленная игра, а так ничего выдающегося

JohnTornton

ну если выходит в геймпассе, то большинство и это не заплатит
и правильно сделают