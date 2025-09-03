"Вы бы и так заплатили больше": автор No Man's Sky пошутил о цене Hollow Knight: Silksong

Шон Мюррей, глава Hello Games и создатель No Man’s Sky, подлил масла в огонь обсуждений вокруг Hollow Knight: Silksong. Многие фанаты считают назначенную цену в 19,99 евро слишком скромной для такой ожидаемой игры, и Мюррей не удержался от шутки.
Он использовал старый мем, ранее применявшийся к бесплатным апдейтам No Man’s Sky, и переосмыслил его в контексте Silksong. По словам разработчика, игроки бы заплатили и больше, если бы Team Cherry решила поднять цену.
Эта ремарка прозвучала в позитивном ключе и моментально разошлась по сообществу, где сравнение с более дорогими, но менее интересными проектами стало главным аргументом в пользу разработчиков Silksong. Решение выставить такую цену выглядит особенно выигрышным на фоне ажиотажа: игра выходит 4 сентября 2025 года и уже считается одним из самых громких релизов осени.
Неудивительно, что многие инди-команды даже перенесли даты своих релизов, чтобы не конкурировать с Silksong. Уровень ожидания настолько высок, что каждая деталь — от цены до даты выхода — становится предметом горячих обсуждений.
да! несите больше! дайте две в сливочном соусе
Ага, за обычную метроидвашку платить больше, смешно
Ну цена правда низковата. Могли бы и 30-40 поставить, скорее всего заработали бы больше, т.к. ожидаемый релиз
Не заработали бы. Все-таки 2d это 2d, еще и с очень простой рисовкой. Вот за ори 30 баксов не жалко отдать, визуал там бомбейший.
Да какая разница, у нее свой стиль рисовки. 20 баксов это цена для индюшатины какой нибудь, которую вообще никто не знает и не ждет. А тут все таки топ 1 рейтинга ожиданий
они заработали за геймпасс уже столько, что по 20 баксов продажи это так, мелочи
Держателю игры-сервиса слова не давали.
Тем более, что 20$ стоит только стартовая версия, а не конечная.
Да вообще-то нет. Низкая цена одна из важнейших мотиваций к покупке.
За 80 баксов это мало бы кто купил.
я вообще не купил бы, попробую как и первую в пасе на боксе и дропну через 5 минут 100%
Обычно за метроэдвании цены большие не делают не того размаха игры.
а метроид дред на свич за 60$?
на свиче платежеспособные люди, на пк нищеброды, которые по кд ноют на денуво, ведь не могут из-за неё спирать игрульку на которую у них попросту нет денег
Это фанаты так считают.
нефанатам и 5 будет жалко, но их никто за руку не держит и в карман не лезет.
ДА что такого то в этом вашем Полом Рыцаре??? запускал вообще не понял прикола
просто перехайпленная игра, а так ничего выдающегося
ну если выходит в геймпассе, то большинство и это не заплатит
и правильно сделают