"Вы бы и так заплатили больше": автор No Man's Sky пошутил о цене Hollow Knight: Silksong

Шон Мюррей, глава Hello Games и создатель No Man’s Sky, подлил масла в огонь обсуждений вокруг Hollow Knight: Silksong. Многие фанаты считают назначенную цену в 19,99 евро слишком скромной для такой ожидаемой игры, и Мюррей не удержался от шутки.

Он использовал старый мем, ранее применявшийся к бесплатным апдейтам No Man’s Sky, и переосмыслил его в контексте Silksong. По словам разработчика, игроки бы заплатили и больше, если бы Team Cherry решила поднять цену.

Эта ремарка прозвучала в позитивном ключе и моментально разошлась по сообществу, где сравнение с более дорогими, но менее интересными проектами стало главным аргументом в пользу разработчиков Silksong. Решение выставить такую цену выглядит особенно выигрышным на фоне ажиотажа: игра выходит 4 сентября 2025 года и уже считается одним из самых громких релизов осени.

Неудивительно, что многие инди-команды даже перенесли даты своих релизов, чтобы не конкурировать с Silksong. Уровень ожидания настолько высок, что каждая деталь — от цены до даты выхода — становится предметом горячих обсуждений.