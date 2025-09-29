ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.6 898 оценок

Выпущена бета-версия нового обновления Hollow Knight Silksong добавляет поддержку контроллеров и вносит исправления

Team Cherry выпустила новое обновление публичной бета-версии Hollow Knight Silksong в рамках разработки третьего патча. Это промежуточное обновление доступно в бета-версии и содержит ряд исправлений и улучшений, которые игроки могут протестировать до выхода полной версии.

Обновление добавляет расширенную поддержку контроллеров, включая полную совместимость с DualSense Edge, а также исправления игровых ошибок, несоответствий движений и различных проблем на поздних этапах игры. Team Cherry подтвердила, что дополнительные изменения будут внесены до официального выхода третьего патча.

Полное описание патча

  • Добавлена ​​поддержка контроллеров DualSense Edge.
  • Улучшена поддержка различных контроллеров на Mac.
  • Игра теперь приостанавливается при отключении контроллера.
  • Исправлены различные мелкие проблемы с контроллерами (ещё больше исправлений будет добавлено в будущем).
  • Исправлены оставшиеся случаи, когда некоторые игроки застревали под проклятием на поздних этапах игры.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой Кривой Коготь не реагировал на удар Хантера снизу.
  • Исправлены случаи, когда Шестерёнки иногда появлялись из странных мест после смены сцен.
  • Исправлены редкие случаи, когда можно было совершить рывок в воздухе и двойной прыжок, когда это не было предусмотрено.
  • Исправлено несколько ситуаций, когда игроки выходили за пределы поля.
  • Исправлены случаи, когда Фарлиды-ныряльщики иногда скользили по крышам после засады в некоторых сценах.
  • Исправлены улучшения Eva Hunter Crest, которые непреднамеренно снимали экипировку инструментов.
  • Исправлены редкие случаи, когда Гарпун иногда давал 2 Шёлка вместо 1.
  • Различные мелкие исправления и улучшения.
