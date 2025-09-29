Выпущена бета-версия нового обновления Hollow Knight Silksong добавляет поддержку контроллеров и вносит исправления

Team Cherry выпустила новое обновление публичной бета-версии Hollow Knight Silksong в рамках разработки третьего патча. Это промежуточное обновление доступно в бета-версии и содержит ряд исправлений и улучшений, которые игроки могут протестировать до выхода полной версии.

Обновление добавляет расширенную поддержку контроллеров, включая полную совместимость с DualSense Edge, а также исправления игровых ошибок, несоответствий движений и различных проблем на поздних этапах игры. Team Cherry подтвердила, что дополнительные изменения будут внесены до официального выхода третьего патча.

Полное описание патча