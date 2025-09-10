Завораживающий мир Hollow Knight: Silksong теперь можно исследовать с друзьями - для игры вышел мультиплеерный мод

С момента релиза Hollow Knight: Silksong ещё не прошло и недели, а сообщество уже успело изучить множество скрытых секретов и активно экспериментирует с пользовательскими модификациями. За короткое время энтузиасты добавили в игру удобный компас, индикаторы здоровья врагов и даже ускорили некоторые анимации, однако самым неожиданным достижением стало появление полноценного мультиплеерного мода.

Автор модификации, известный под ником XvX, за четыре часа создал экспериментальный инструмент, который позволяет запускать совместные сессии через Steam. После установки файлов в корневую папку игры можно создать комнату в главном меню, пригласить друзей и отправиться в исследование мира Silksong вместе. Мод поддерживает как кооперативное прохождение, так и базовые PvP-сражения между игроками, хотя разработчик предупреждает, что баланс противников пока не адаптирован под совместную игру.

Сообщество уже отметило несколько особенностей ранней версии мода. Игроки могут видеть позиции друг друга на карте и свободно перемещаться по миру, но совместное прохождение пока ограничено — прогресс каждого сохраняется индивидуально. Несмотря на это, мод произвёл настоящий фурор, открывая путь для будущих экспериментов с кооперативом и даже потенциальными PvP-ивентами.

Интересно, что Hollow Knight: Silksong — не единственная игра, получившая мультиплеер от энтузиастов. Совсем недавно моддеры добавили полноценный сетевой режим на 16 игроков в Marvel’s Spider-Man. Подробности об этом можно найти здесь: