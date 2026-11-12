Анонсирован хоррор о выживании среди пришельцев Hollow Sky

Студия Becuzus Co Ltd представила дебютный трейлер Hollow Sky — хоррора на выживание от третьего лица, в котором игрокам предстоит столкнуться с последствиями инопланетного вторжения.

События игры разворачиваются в мире, охваченном катастрофой. Чужеродные существа представляют смертельную угрозу, а выжившим приходится бороться за каждый новый день. Главному герою предстоит исследовать опасные территории, искать припасы и сражаться с пришельцами.

Однако собственное выживание станет не единственной задачей. По мере прохождения игроки смогут находить других уцелевших и спасать их от инопланетных чудовищ. При этом ограниченные ресурсы и постоянная опасность должны сделать каждую вылазку напряжённым испытанием.

Дебютный трейлер знакомит с мрачной атмосферой Hollow Sky и демонстрирует основные элементы игрового процесса, сочетающего исследование, поиск ресурсов и противостояние внеземным существам.