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Hollowbody TBA
5.7 9 оценок

Автор техно-нуарного хоррора Hollowbody в духе Silent Hill показал новый геймплейный трейлер

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butcher69
Новости

В настоящее время компания Headware Games продолжает работать над техно-нуарного игрой в жанре хоррора, которая во многом вдохновлена такими ужастиками начала 2000-х годов, как Silent Hill и Resident Evil. Новый трейлер Hollowbody был представлен на мероприятии Realms Deep 2023.

Hollowbody обещает кинематографическое сочетание динамических и фиксированных ракурсов. По словам разработчика, в игре будут логические головоломки, управление ресурсами и ограниченный бой с упором на повествование и исследование. Игроки также могут рассчитывать на несколько концовок и озвучку.

Следует отметить, что Headware Games, судя по всему, является командой, состоящей из одного человека. Поэтому следует умерить свои ожидания. Это не ААА игра в духе Silent Hill. Тем не менее, многие поклонники старой школы могут оценить ее по достоинству.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Ethan Hunt

Да, Тихий Холм очень напоминает

1
PuserG

И блейд раннер, что выглядит притягательно)

1
fox nemets

уже один человек игры делает лучше чем многотысячные ААА студии дармоедов

0
Jarvis666

Лучше? Игра прямиком из 90-х))

2
Kersar Jarvis666

Особенно город из начала трейлера - в нём вообще ничего не двигается, можно было бы добавить хотя бы двигающихся огней имитирующих траффик - но нет, просто мёртвый шаблонный город. Даже в Meanwhile in Russia город выглядит живее, а ведь это фанатская игра на базе XashNT и с графикой прямиком из Half Life 1. Тут же графика и модели весьма слабые но зачем то прикрутили кучу эффектов, в итоге выглядит не очень...

1
hollo0w

Графон тупо как на ПС2, но видимо это фишка такая 🤷‍♂️ Поиграю когда выйдет 👍

0
Народный гейминг

Супер!!!!!!!!!!!!) Одна из самых ожидаемых игр!!!!!!!!!!!!

-1