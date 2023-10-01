Автор техно-нуарного хоррора Hollowbody в духе Silent Hill показал новый геймплейный трейлер

В настоящее время компания Headware Games продолжает работать над техно-нуарного игрой в жанре хоррора, которая во многом вдохновлена такими ужастиками начала 2000-х годов, как Silent Hill и Resident Evil. Новый трейлер Hollowbody был представлен на мероприятии Realms Deep 2023.
Hollowbody обещает кинематографическое сочетание динамических и фиксированных ракурсов. По словам разработчика, в игре будут логические головоломки, управление ресурсами и ограниченный бой с упором на повествование и исследование. Игроки также могут рассчитывать на несколько концовок и озвучку.
Следует отметить, что Headware Games, судя по всему, является командой, состоящей из одного человека. Поэтому следует умерить свои ожидания. Это не ААА игра в духе Silent Hill. Тем не менее, многие поклонники старой школы могут оценить ее по достоинству.
Да, Тихий Холм очень напоминает
И блейд раннер, что выглядит притягательно)
уже один человек игры делает лучше чем многотысячные ААА студии дармоедов
Лучше? Игра прямиком из 90-х))
Особенно город из начала трейлера - в нём вообще ничего не двигается, можно было бы добавить хотя бы двигающихся огней имитирующих траффик - но нет, просто мёртвый шаблонный город. Даже в Meanwhile in Russia город выглядит живее, а ведь это фанатская игра на базе XashNT и с графикой прямиком из Half Life 1. Тут же графика и модели весьма слабые но зачем то прикрутили кучу эффектов, в итоге выглядит не очень...
Графон тупо как на ПС2, но видимо это фишка такая 🤷♂️ Поиграю когда выйдет 👍
Супер!!!!!!!!!!!!) Одна из самых ожидаемых игр!!!!!!!!!!!!