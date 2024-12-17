Техно-нуарный хоррор Hollowbody получил обновление, добавляющее режим камеры из-за плеча

Headware Games обновила свой техно-нуарный хоррор выживания Hollowbody, включив в него долгожданную функцию — полностью функционирующий режим от третьего лица.

Теперь игроки могут переключаться между «классическим» фиксированным режимом камеры и новым «современным» режимом от третьего лица по желанию из игрового меню «Параметры». Вы можете увидеть новый режим в действии в трейлере выше.

Помимо новой системы камеры, обновление приносит с собой ряд оптимизаций, улучшений и баланса. Полные примечания к патчу можно найти ниже.

Заметки к патчу Hollowbody 9

Добавлена ​​камера от третьего лица

Добавлена ​​поддержка вибрации контроллера

Добавлены уникальные переходы камеры для режима от третьего лица

Добавлено масштабирование камеры с помощью кнопки прицеливания для режима от третьего лица

Улучшены переходы камеры для режима от первого лица

Улучшен захват цели в режиме от первого лица

Улучшен искусственный интеллект противника и обнаружение игрока для всех типов врагов

Уменьшен подбор боеприпасов основного револьвера с 6 до 4

Заменена вторая анимация ближнего боя при использовании самодельного топора

Улучшено движение персонажа и поворот при использовании классического (относительного управления камерой) управления

Удален прицельный круг при игре от первого или третьего лица

Удалены задержка и анимация перед восстановлением управления игроком при использовании восстанавливающего спрея

Исправлена ​​проблема с курсором, появляющимся при использовании клавиатуры или контроллера в меню

Различные визуальные исправления и модификации для соответствия режимам от третьего и первого лица

Удален эффект постобработки размытия движения и переключение настроек качества из-за реализации Unity, что вызывало проблемы с производительностью у некоторых пользователей

Улучшены переходы экрана загрузки, смягчающие полностью черные экраны при загрузке новой сцены или файла сохранения

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.