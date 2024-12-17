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Hollowbody 12.09.2024
Ужасы, Инди, От третьего лица
5.5 38 оценок

Техно-нуарный хоррор Hollowbody получил обновление, добавляющее режим камеры из-за плеча

monk70
Новости

Headware Games обновила свой техно-нуарный хоррор выживания Hollowbody, включив в него долгожданную функцию — полностью функционирующий режим от третьего лица.

Теперь игроки могут переключаться между «классическим» фиксированным режимом камеры и новым «современным» режимом от третьего лица по желанию из игрового меню «Параметры». Вы можете увидеть новый режим в действии в трейлере выше.

Помимо новой системы камеры, обновление приносит с собой ряд оптимизаций, улучшений и баланса. Полные примечания к патчу можно найти ниже.

Заметки к патчу Hollowbody 9

  • Добавлена ​​камера от третьего лица
  • Добавлена ​​поддержка вибрации контроллера
  • Добавлены уникальные переходы камеры для режима от третьего лица
  • Добавлено масштабирование камеры с помощью кнопки прицеливания для режима от третьего лица
  • Улучшены переходы камеры для режима от первого лица
  • Улучшен захват цели в режиме от первого лица
  • Улучшен искусственный интеллект противника и обнаружение игрока для всех типов врагов
  • Уменьшен подбор боеприпасов основного револьвера с 6 до 4
  • Заменена вторая анимация ближнего боя при использовании самодельного топора
  • Улучшено движение персонажа и поворот при использовании классического (относительного управления камерой) управления
  • Удален прицельный круг при игре от первого или третьего лица
  • Удалены задержка и анимация перед восстановлением управления игроком при использовании восстанавливающего спрея
  • Исправлена ​​проблема с курсором, появляющимся при использовании клавиатуры или контроллера в меню
  • Различные визуальные исправления и модификации для соответствия режимам от третьего и первого лица
  • Удален эффект постобработки размытия движения и переключение настроек качества из-за реализации Unity, что вызывало проблемы с производительностью у некоторых пользователей
  • Улучшены переходы экрана загрузки, смягчающие полностью черные экраны при загрузке новой сцены или файла сохранения

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

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