Техно-нуарный хоррор Hollowbody получил обновление, добавляющее режим камеры из-за плеча

Headware Games обновила свой техно-нуарный хоррор выживания Hollowbody, включив в него долгожданную функцию — полностью функционирующий режим от третьего лица.
Теперь игроки могут переключаться между «классическим» фиксированным режимом камеры и новым «современным» режимом от третьего лица по желанию из игрового меню «Параметры». Вы можете увидеть новый режим в действии в трейлере выше.
Помимо новой системы камеры, обновление приносит с собой ряд оптимизаций, улучшений и баланса. Полные примечания к патчу можно найти ниже.
Заметки к патчу Hollowbody 9
- Добавлена камера от третьего лица
- Добавлена поддержка вибрации контроллера
- Добавлены уникальные переходы камеры для режима от третьего лица
- Добавлено масштабирование камеры с помощью кнопки прицеливания для режима от третьего лица
- Улучшены переходы камеры для режима от первого лица
- Улучшен захват цели в режиме от первого лица
- Улучшен искусственный интеллект противника и обнаружение игрока для всех типов врагов
- Уменьшен подбор боеприпасов основного револьвера с 6 до 4
- Заменена вторая анимация ближнего боя при использовании самодельного топора
- Улучшено движение персонажа и поворот при использовании классического (относительного управления камерой) управления
- Удален прицельный круг при игре от первого или третьего лица
- Удалены задержка и анимация перед восстановлением управления игроком при использовании восстанавливающего спрея
- Исправлена проблема с курсором, появляющимся при использовании клавиатуры или контроллера в меню
- Различные визуальные исправления и модификации для соответствия режимам от третьего и первого лица
- Удален эффект постобработки размытия движения и переключение настроек качества из-за реализации Unity, что вызывало проблемы с производительностью у некоторых пользователей
- Улучшены переходы экрана загрузки, смягчающие полностью черные экраны при загрузке новой сцены или файла сохранения
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
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