Авторы Hollywood Animal поделились деталями поддержки необычного симулятора в раннем доступе

Hollywood Animal — необычный симулятор, посвящённый золотому веку Голливуда, выходит в ранний доступ 10 апреля, и студия Weappy уже рассказала, что ждёт игроков после релиза. Разработчики опубликовали дорожную карту поддержки проекта: она обещает регулярные апдейты и много нового контента.

В апреле игроков ждут правки и улучшения по отзывам. В мае выйдет сюжетное обновление с новыми квестами и ивентами. В июне добавят вечеринки, фокус-группы и крупные кинотеатры. А в июле появятся два новых формата съёмок — «конвейерное производство» и «среднебюджетное кино».

До конца года разработчики выпустят второй акт кампании. Он добавит возможность создавать франшизы, заниматься международной дистрибуцией и столкнуться с эпохой маккартизма.

На старте Hollywood Animal будет стоить 1200 рублей, но цена вырастет как в ходе раннего доступа, так и к полноценному релизу.