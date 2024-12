Авторы серии This Is the Police выпустили новую демоверсию Hollywood Animal и перенесли дату релиза

Белорусская студия Weappy, известная по серии This Is the Police, представила в Steam обновленную демоверсию своего симулятора киностудии Hollywood Animal. В новой версии разработчики улучшили игровые системы и общее качество проекта.

Однако студия объявила о переносе релиза. Игра, которая должна была выйти в раннем доступе 16 января 2025 года, теперь запланирована на 27 февраля. Разработчики объясняют задержку необходимостью дополнительной полировки. При этом сохранения из демоверсии можно будет перенести в полную версию игры.

В Hollywood Animal игроки примерят роль главы киностудии, управляя всеми этапами создания фильмов: от написания сценариев и подбора актеров до планирования проката. Выбор за вами — стать создателем блокбастеров, работать с авангардными режиссерами или пойти по пути трэша и вызова общественным вкусам.