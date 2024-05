Hollywood Animal от создателей This Is the Police получила демо-версию в Steam

В новой стратегической игре Hollywood Animal от создателей This Is the Police вы окажетесь в кресле голливудского руководителя в разгар Великой депрессии. Вступайте в напряженные переговоры, идите на неприятные компромиссы, сталкивайтесь с войной и социальными потрясениями – и помните, искусство всегда требует жертв. Убедитесь сами в бесплатной демо-версии, которая охватывает первые несколько часов игры.

Демо-версия Hollywood Animal доступна сегодня в Steam и будет участвовать в Steam Next Fest с 10 по 17 июня. Она поддерживает английский, упрощенный китайский, испанский, русский, немецкий, японский, белорусский и украинский.