От трэша до блокбастеров: Hollywood Animal появится в раннем доступе в начале 2025 года

Создатели This Is the Police из студии Weappy наконец-то определились с датой выхода своей новой игры Hollywood Animal — релиз в раннем доступе на ПК состоится 16 января 2025 года.

К тому же разработчики порадовали нас подробным обзорным трейлером длиной более четырёх минут, где рассказали об особенностях игрового процесса. При этом авторы обещают «маниакальное внимание к деталям и бесконечную вариативность».

Что касается самой игры, то в Hollywood Animal можно будет построить собственную кинокомпанию, причём сделать это получится самыми разными способами: хоть снимая трэш-фильмы за копейки, хоть создавая громкие блокбастеры. В процессе придётся вести дела с разными корпорациями, актёрами и даже мафией в поисках выгодных сделок.

Пока что игра анонсирована только для ПК.