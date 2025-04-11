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Hollywood Animal 10.04.2025
Стратегия, Строительство
7.8 33 оценки

После череды переносов симулятор киностудии Hollywood Animal добрался до раннего доступа

Lunersun Lunersun

Белорусская студия Weappy выпустила в раннем доступе свою новую игру Hollywood Animal. Случилось это 10 апреля, хотя изначально разработчики планировали выпустить её ещё в 2024-м, но несколько раз переносили релиз. Если вдруг забыл, то эта студия известна по This Is the Police и Rebel Cops, а в конце 2025-го ещё выпустят какую-то 2D-адвенчуру The Eternal Life of Goldman.

Что касается Hollywood Animal, то тут игрокам придётся побыть боссом киностудии 1920-х годов. Типичная история успеха от нуля до империи — сначала у вас ничего нет, а потом вы решаете, во что превратится ваше детище. Можно вырастить огромного монстра, штампующего одни блокбастеры, а можно, наоборот, податься в авангард и делать странное кино для избранных.

Помимо привычных для симуляторов систем строительства и менеджмента, авторы обещают «человеческие истории» и моральные дилеммы. Да и мафия с полицией тут как тут — можно будет решать, с кем сотрудничать и кому платить, чтобы бизнес процветал.

Пока доступен только первый из трёх запланированных актов. Остальное будут добавлять по ходу раннего доступа.

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