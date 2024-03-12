Создатели This is the Police показали геймплей своего следующего проекта - Hollywood Animal

Hollywood Animal приглашает вас в мир Голливуда 1920-х годов. В этой стратегии вам предстоит построить собственную киностудию с нуля и превратить её в процветающий бизнес.

Однако конкуренция в киноиндустрии необычайно высока. Чтобы добиться успеха, порой придётся идти на хитрости и даже предательства. При ограниченном бюджете вам потребуются таланты стратега, чтобы нанять лучших актёров и режиссёров. А иногда, чтобы обеспечить успех фильма, не обойтись без криминальных методов — шантажа, подкупа или даже покушения на конкурента.

Помимо внутренних интриг, на Голливуд оказывают влияние и внешние события: цензура, коррупция, связи с мафией и властями. Всё это может не только создавать проблемы, но и открывать новые возможности.

В игре детально воспроизведен весь процесс создания фильма — от написания сценария до проката в кинотеатрах. В ваших руках судьба студии мечты. Сумеете ли вы воплотить её в реальность, не утратив человечности по дороге к вершине?