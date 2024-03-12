Создатели This is the Police показали геймплей своего следующего проекта - Hollywood Animal

Белорусская Weappy Wholesome представила новый геймплейный трейлер Hollywood Animal. В этом симуляторе управления игроки выступают в роли начинающего голливудского режиссера, который хочет основать студию своей мечты. Перед игроками встает проблема: создать студию, работающую по шаблону, или стать инди-кинорежиссером, который хочет снимать красивые, наполненные душой картины.
Новый трейлер демонстрирует способы, которыми игроки могут воспользоваться в игре. В трейлере под названием "Как быстро заработать" зрители наблюдают за тем, как студия, возглавляемая бездушным управленцем, снимает фильмы, буквально созданные для того, чтобы заработать деньги, а не оказать влияние на общество.
Разработчики Hollywood Animal обещают предложить все, что игроки любят в этом жанре: строительство, управление ресурсами, возможности апгрейда, принятие важных решений и остросюжетные человеческие истории, которые будут развиваться по мере игры. Кроме того, игра получит текстовый перевод на русский язык.
Ожидается, что Hollywood Animal выйдет в сервисе Steam в течение 2024 года.
Помню старенькую игру про то как ты создаешь киностудию и снимаешь фильма. The Movie вроде называется