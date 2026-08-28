Holstin выйдет в 2027 году - психологический хоррор перенесёт игроков в мрачную Польшу 1990-х

Издатель Team17 и польская студия Sonka объявили, что психологический хоррор-симулятор выживания Holstin выйдет в 2027 году. Игра появится на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК, а также будет доступна через Game Pass.

Действие Holstin разворачивается в небольшом приозёрном городке Езьорне-Колония, куда главный герой Томаш Воланский отправляется на поиски пропавшего друга — журналиста-расследователя. Однако поиски быстро превращаются в борьбу за выживание: город оказался проклят, а по его улицам бродят чудовища. Томашу придётся искать оружие, припасы и другие полезные предметы, одновременно пытаясь разобраться в происходящем.

Одной из главных особенностей Holstin станет необычная визуальная система 2XD Rendering, разработанная Sonka. Она сочетает пиксельную графику с динамическим освещением и позволяет свободно менять ракурс камеры. Всего предусмотрено восемь углов обзора, включая изометрическую перспективу, вид от третьего лица через плечо во время боёв, вид от первого лица при вождении, камеру сверху и боковой скроллинг.

Не менее важную роль сыграют жители Езьорне-Колонии. Немногие оставшиеся люди постепенно теряют рассудок, поэтому Томашу придётся учитывать их состояние и находить подход к каждому. Завоевав их доверие, герой сможет получить подсказки и ответы на вопросы, однако для раскрытия чужих секретов потребуются осторожность и хитрость.

Отдельное внимание разработчики уделили атмосфере Восточной Европы 1990-х годов. Holstin стремится детально передать польский колорит эпохи через архитектуру, интерьеры, мебель, бытовую технику, вывески и рекламные плакаты. Игра получит полную озвучку на польском и английском языках.

Музыкальное сопровождение записала польская альтернативно-рок-группа Heima. В саундтреке прозвучат песни с польским вокалом, а первый сингл Skaza уже был выпущен на стриминговых платформах.