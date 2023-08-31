Хоррор Holstin получил новый трейлер и демоверсию в Steam ©

Holstin - это игра в жанре психологического хоррора, разработанная польской студией Sonka. Действие игры разворачивается в мрачном польском городке 1990-х годов, который, по словам издателя, "поглощен чем-то зловещим".

Разработчики решили продемонстрировать новые кадры из игры, а также пригласить игроков опробовать новую демоверсию которая стала доступна в Steam.

Вслед за тепло принятой январской демонстрацией команда выпустила новый фрагмент, который дает игрокам возможность попробовать свои силы в выживании. Для этого им предстоит переключиться на вид из-за плеча главного героя, отстреливая конечности и принимая быстрые решения, чтобы не оказаться в окружении тучи врагов.

Holstin выходит на консолях (PlayStation, Xbox, Switch) и ПК, но разработчики до сих пор не подтвердили окончательную дату релиза.