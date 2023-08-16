Создателя "Ведьмака" нашли в обучающей миссии хоррора Holstin ©

Психологический хоррор на выживание Holstin, вдохновленный сериями Resident Evil и Silent Hill, был анонсирован в конце прошлого года, а несколько месяцев назад был представлен более продолжительный геймплей. Польские разработчики так же показали фрагменты одной из обучающих миссий, где главному герою рассказывают о механике здоровья и энергии.

"Что здесь делает Сапковский?" - спросил один из игроков. Похоже, что авторы Holstin явно вдохновлялись писателем, ответственным за серию "Ведьмака", когда готовили персонажа Пшемыслава Водолея, который дает советы игроку.

Действие Holstin происходит в жутком изолированном польском городке 90-х годов на берегу озера, в котором зловещее присутствие медленно окутывает все и всех. Holstin пока не имеет точной даты релиза, но ожидается, что проект дебютирует на рынке в 2023 году.