Team17 выступит издателем пиксельного хоррора Holstin

Team17 подписала с польским разработчиком Sonka соглашение о международном издании Holstin, психологической игры в жанре survival horror, анонсированной в начале 2023 года. Согласно пресс-релизу, партнёрство направлено на развитие популярности, достигнутой благодаря концептуальным демоверсиям и уникальному визуальному стилю студии.

Действие Holstin разворачивается в разрушающемся польском городе Езёрне-Колония, охваченном таинственной слизью и населённом одержимыми местными жителями, которые постепенно теряют рассудок. Игроки исследуют зловещее присутствие, собирая припасы, сражаясь с извращёнными чудовищами и допрашивая всё более безумных жителей, чтобы найти ответы. Уникальное сочетание 2D, 3D и изометрической камеры

В игре используется фирменная технология 2XD-рендеринга Sonka, сочетающая освещение в реальном времени с нарисованной от руки пиксельной графикой в ​​различных ракурсах камеры — изометрическое 3D, шутер от третьего лица, вождение от первого лица, исследование мира сверху и сайд-скроллинговый платформер.

Holstin выйдет на ПК, PlayStation, Xbox и Switch, дата релиза пока не подтверждена. Team17 обещает раскрыть подробности в ближайшие месяцы.