Экранизация видеоигры-головоломки расскажет, что важней всего - безопасность в доме

Жанровый лейбл Spooky Pictures из Лос-Анджелеса, студия Image Nation из Абу-Даби и американо-эмиратская компания Longevity Pictures работают над полнометражной экранизацией видеоигры-головоломки Home Safety Hotline – "Горячая линия безопасности в доме", сообщает Variety.

Дистрибуцией фильма, съемки которого должны стартовать в начале следующего года в Южной Африке, займется лейбл Sixth Dimension, принадлежащий Studiocanal.

В центре сюжета картины, действие которой разворачивается в США, – …

… нелюдимый безработный, устроившийся телефонным оператором в загадочную компанию по охране домов, которая, как выясняется, специализируется на защите клиентов от ужасных чудовищ, выходящих по ночам.

За режиссуру отвечает Майкл Мэттьюз ("Любовь и монстры"), сценарий написал Ник Тассони.

Президент Longevity Pictures Маджид Нассиф признается:

Что мы любим в Home Safety Hotline, так это то, как она берет самые обычные уголки дома: стены, подвал, чердак и превращает их в поистине пугающие, а затем пропускает весь этот кошмар через испытывающую трудности компанию и не самых подходящих людей, связывая всё вместе. Это весело, страшно и не похоже ни на что в мире. Вместе с нашими партнёрами в Spooky Pictures и Image Nation и с поддержкой Studiocanal и Sixth Dimension мы получили идеальную команду для воплощения проекта в жизнь.

Глава Sixth Dimension Джед Бенедикт добавляет:

Точно так же, как каждую ночь я надеюсь, что зловещий гул снизу исходит из моего дешевого холодильника, каждый день я жду, что проект вроде Home Safety Hotline попадет в поле нашего зрения. С того момента, как наши хорошие друзья из Spooky Pictures, Image Nation и Longevity Pictures впервые заговорили об одноименной культовой игре от Night Signal Entertainment, мы поняли, что хотим участвовать. А когда мы узнали, что режиссером будет Майкл Мэттьюз – выдающийся кинематографист и настоящий заклинатель монстров, а Ник Тассони составит для нас справочник по выживанию в аду, сопротивляться стало совершенно невозможно.