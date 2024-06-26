Известный концепт-художник представил хоррор Homeless на базе движка Unreal Engine 5

Известный концепт-художник TeaserPlay, работающий на Unreal Engine 5, занят созданием новой игры в жанре хоррор на базе UE5 - Homeless.

В конце прошлого года мы сообщали, что художник и его студия DarkPhobia Games, состоящая из двух человек, работают над хоррором Graveyard Shift. Эта игра уже доступна в Steam и получила положительные отзывы.

Прошло еще восемь месяцев, и TeaserPlay объявил, что работает над Homeless - хоррор-игрой, действие которой происходит в Нью-Йорке 90-х годов. В игре игроки играют за охранника Альберта, патрулирующего туннели метро, во время которого он сталкивается с довольно зловещей личностью.

Игровая механика Homeless включает в себя расследование, решение головоломок, исследование и иногда игру с оружием. "Когда линии связи обрываются, вы оказываетесь в ловушке с хищником, пожирающим плоть, вы должны ориентироваться на улицах Нью-Йорка и в коридорах метро, раскрыть темное прошлое Стервятника и остановить его, прежде чем он станет следующей пищей", - говорится в описании Homeless.

Геймплей подчеркивает чувство ответственности игрока как охранника. Дизайн уровней призван заставить игрока почувствовать себя настоящим охранником. Вам придется проверять камеры видеонаблюдения, патрулировать территорию и расследовать подозрительные действия, как настоящему охраннику.