Атмосферная кампания, бои с упором на тактику - первые рецензии на Homeworld 3 полны похвалы

Первые рецензии высоко оценивают третью часть космической стратегии, но при этом указывают на мелкие недостатки.
На данный момент на Metacritic появилось 24 рецензии - средний балл от критиков составляет 79/100. Похожая ситуация и на OpenCritic, где агрегировано 15 экспертных оценок. На этом сайте средний балл достигает 80/100.
- GamingTrend – 10/10
- COGconnected – 9,5/10
- PC Games – 9/10
- Wccftech – 8,5/10
- GRYOnline.pl – 8/10
- IGN – 8/10
- Windows Central – 8/10
- SECTOR.sk – 7,5/10
- GamesRadar+ – 7/10
- Digital Trends – 6/10
Среди многочисленных положительных отзывов неоднократно упоминается, что разработчики создали очень хорошее продолжение предыдущих частей Homeworld, которое должно удовлетворить как давних поклонников серии, так и игроков, только знакомящихся с ней. В качестве плюсов упоминаются, например, атмосферная кампания, музыкальное сопровождение и бои с упором на тактику. Также отмечается потрясающий геймплей с отточенными механиками, которые легко изучить, но сложно освоить до совершенства.
С другой стороны, некоторые критики относят кооперативный режим War Games к минусам. По мнению одного из экспертов, в нем отсутствуют лучшие элементы самой игры. Другие же отмечают хаос во время сражений, а также не слишком увлекательную сюжетную линию.
Игроки, купившие издание Fleet Command, которое дает трехдневный ранний доступ к космической игре, также поделились своими отзывами о Homeworld 3. Просматривая эти отзывы, можно заметить разные реакции: одни называют игру великолепной, другие жалуются на плохую производительность и сообщают о возврате.
Стоит отметить, что сохранения из ранней демоверсии будут совместимы с игрой в день релиза.