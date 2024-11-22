ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Homeworld 3 13.05.2024
Стратегия, RTS, Космос
7.4 138 оценок

Homeworld 3 получила финальное обновление и DLC

monk70
Новости

Homeworld 3 прошла большой путь с момента запуска, получив негативную реакцию фанатов на свой игровой процесс и повествование. Хотя для игры были выпущены обширные обновления и исправления с момента запуска в мае этого года, разработка заканчивается. Обновление 1.3 и оставшиеся платные DLC доступны, но дополнительные функции и контент не появятся.

Обновление перерабатывает игровой процесс, перерабатывая классы брони и оружия с изменениями в бонусе к направленному урону и пробивной способности оружия. Дерево технологий прошло балансировку, и новая функция Reinforce доступна для всех режимов. Военные игры были обновлены 45 новыми артефактами (включая Ultimate Artifacts) и Interstitials System, которая включает три новых столкновения.

Что касается платного DLC, он включает фракции Сомтау и Тайидан для Военных игр. Первый предлагает два новых флота и юнита — Аколит и Штормовой Фрегат — вместе с десятью новыми испытаниями и 32 артефактами. Последний также включает два новых флота, 11 новых юнитов, 52 артефакта и десять испытаний.

Homeworld 3 доступна исключительно на ПК.

0
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Рикочико

Уже можно играть?

1
Товарищ Марик

Быстро сдулись, жаль, угробили серию

0
Кей Овальд

Учитывая отзывы, лучше пройти старые игра, а в эту не играть вообще.

0