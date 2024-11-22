Homeworld 3 получила финальное обновление и DLC

Homeworld 3 прошла большой путь с момента запуска, получив негативную реакцию фанатов на свой игровой процесс и повествование. Хотя для игры были выпущены обширные обновления и исправления с момента запуска в мае этого года, разработка заканчивается. Обновление 1.3 и оставшиеся платные DLC доступны, но дополнительные функции и контент не появятся.

Обновление перерабатывает игровой процесс, перерабатывая классы брони и оружия с изменениями в бонусе к направленному урону и пробивной способности оружия. Дерево технологий прошло балансировку, и новая функция Reinforce доступна для всех режимов. Военные игры были обновлены 45 новыми артефактами (включая Ultimate Artifacts) и Interstitials System, которая включает три новых столкновения.

Что касается платного DLC, он включает фракции Сомтау и Тайидан для Военных игр. Первый предлагает два новых флота и юнита — Аколит и Штормовой Фрегат — вместе с десятью новыми испытаниями и 32 артефактами. Последний также включает два новых флота, 11 новых юнитов, 52 артефакта и десять испытаний.

Homeworld 3 доступна исключительно на ПК.