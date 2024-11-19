Homeworld 3 получит последнее крупное обновление контента позднее на этой неделе

Blackbird Interactive и Gearbox Publishing раскрыли новые подробности о следующем крупном обновлении Homeworld 3, которое скоро появится 21 ноября. Обновление 1.3 принесет с собой весь контент Year One Pass, а также два премиальных пакета DLC и мощный режим War Games. Вы также увидите несколько бесплатных обновлений и постоянных улучшений от команды, призванных предоставить более полное видение игры.

В обновлении 1.3 мы полностью переделали работу урона и брони. Это масштабная переделка, которая дополняется всеобъемлющей перебалансировкой почти каждого юнита в игре. Все это для того, чтобы дать каждому юниту значимую нишу для заполнения с более чётко определёнными сильными и слабыми сторонами.

Основные особенности обновления:

Настройка боя: общий режим боя, ресурсов, управления исследованиями и режим схватки в игре будут значительно обновлены и перебалансированы на основе отзывов сообщества и игрового тестирования.

Новые способности: доступно для использования во всех режимах, Усиление — это новая целевая способность корабля, которая позволяет игрокам управлять существующими и новыми подразделениями во флоте гораздо более плавно, чем раньше.

Дополнения к Военным играм: введение вставок, новой системы, которая создаёт столкновения, которые имеют случайный шанс произойти между каждым раундом запуска Военных игр. Каждая вставка даст игрокам другую возможность улучшить свой флот, но по высокой цене.

Премиальные пакеты DLC: два премиальных пакета контента DLC Военные игры будут доступны для индивидуальной покупки или для тех, кто приобрел Homeworld 3 – Year One Pass, чтобы игроки могли испытать уникальные стили игры двух новых фракций — Сомтау и Таидан, каждая из которых включает два новых выделенных флота Военных игр.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.