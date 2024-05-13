На ПК состоялся релиз космической стратегии в жанре RTS - Homeworld 3

Вышла долгожданная космическая стратегия Homeworld 3, продолжающая легендарную серию, взявшую своё начало в 1999 году. Спустя более чем 20 лет развития и многочисленных экспериментов с геймплейными идеями, Homeworld 3 предлагает современный взгляд на классической игровой процесс, обёрнутый в достойную графическую составляющую.
В третьей части разработчики делают акцент на большой свободе тактических решений, а её действие происходит после событий Homeworld 2 в галактике, полной гиперпространственных врат. Сюжетная кампания Homeworld 3 расскажет об учёной по имени Имоджен С'джет, связанной с кораблём Кхар-Кушан телом и разумом, которая отправится на исследование странной аномалии, приводящей к сбоям в системе врат.
Поимо сюжетной кампании, в Homeworld 3 можно сразиться против живых оппонентов по сети в рамках дуэлей или командных схваток, а также сыграть в кооперативе с друзьями в особом режиме с элементами roguelike.
Присутствует русская локализация.
Игра доступна в Steam и Epic Games Store.
Homeworld 1-2 Remastered очень удачный получился, надеюсь и этот не подведет.
Ждем на торрентах
Там дерьмува, так что мимо.
ну так ломают же периодически, да и потом - ну вот она вышла, сразу толпа платных тестеров найдут кучу багов, выйдет один патч, другой, может ДЛС подтянут, а потом и денуву ломанут и в итоге я бесплатно получу продукт, который народ годик за свое бабло потестирует. Удобно же.
факт.
Один вариант, ибо купить так и так не получается.
через плати можно купить многое из того, что не продают, но зачем?:)