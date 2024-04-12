В новом трейлере "История Homeworld" рассказали о сюжете серии

Компания Gearbox выпустила анимационный трейлер «История Homeworld», посвященный скорому релизу космической RTS Homeworld 3. В стратегии игрокам предстоит командовать флотилией звездолетов, участвовать в галактической войне и принимать судьбоносные решения.
По сюжету Homeworld эпоха изобилия в галактике закончилась из-за сбоев в работе гиперпространственных врат. Каран обрела статус религиозного идола и стала ключем к разгадке угрожающей галактике тайны. В игре будет не только однопользовательский, но и кооперативный режим.
Можно оформить предзаказ на Homeworld 3. Базовая версия стоит 1999 рублей, а Fleet Command Edition с ранним доступом и другими бонусами — 3134 рубля. В Homeworld 3 будут русскоязычные субтитры и интерфейс.
Homeworld 3 несколько раз переносили. Игра должна была выйти в 2022 году, но позднее разработчики изменили дату релиза на 2023, а потом и на 2024 год.
Выход Homeworld 3 состоится 13 мая 2024 года.