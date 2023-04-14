Геймплейный трейлер жестокой пошаговой стратегии Showgunners - демоверсия уже доступна ©

Artificer и Good Shepherd Entertainment выпустили новый геймплейный трейлер игры Showgunners, ранее известной как Homicidal All-Stars. По словам команды, Showgunners вдохновлена ее любимыми боевиками 80-х, 90-х и начала 2000-х годов, и в ней вы окажетесь в реалити-шоу, где "единственное, что превосходит ставки - это острые ощущения".

Появился не только новый трейлер (который вы можете посмотреть ниже), но и возможность прямо сейчас перейти в Steam, чтобы ознакомиться с бесплатной демоверсией.

В антиутопическом будущем, где миром правят корпорации, кровавое реалити-шоу — самое популярное развлечение в городе! Вы играете за Скарлетт Мартилло — участницу, жаждущую мести. Чтобы победить, вам придется преодолеть опасные городские арены, полные смертельных ловушек, и отбиться от полчищ вооруженных психопатов.