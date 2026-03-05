Состоялся релиз аниме-экшена Homura Hime

Издательство PLAYISM и студия-разработчик Crimson Dusk выпустили новый 3D-экшен под названием Homura Hime. Релиз проекта состоялся 4 марта 2026 года в магазине Steam. Игра представляет собой динамичный слэшер в аниме-стилистике, который объединяет в себе элементы зрелищных сражений и пулевого ада.

Сюжет разворачивается в мире, где сосуществуют люди и демоны. Игрокам предстоит взять на себя роль Принцессы Пламени, которая вместе со своей помощницей по имени Энн должна очистить мир от 5 могущественных девушек-архидемонов. Боевая система строится на уклонениях, парированиях и выполнении комбинаций атак ближнего и дальнего боя. Геймерам необходимо уворачиваться от града снарядов и находить окна для нанесения урона. За озвучку главных героинь отвечают известные японские актрисы, среди которых Томори Кусуноки и Манака Ивами.

Пользователи в своих отзывах высоко оценивают отзывчивую боевую систему и увлекательные сражения с боссами, которые удачно сочетают механики ближнего боя и уклонения от плотного огня. Игроки хвалят приятное управление и удобные окна для парирования вражеских атак. При этом часть геймеров критикует дизайн уровней, скучные секции с платформингом и монотонные битвы с рядовыми противниками. Также встречаются жалобы на мелкие баги и падения частоты кадров в нагруженных сценах.

Разработчики активно поддерживают игру и уже 5 марта выпустили 1 небольшое обновление. Патч исправил ошибки с разрешением экрана, некорректным подсчетом парирований и неработающими достижениями.

Игра Homura Hime доступна для покупки за 880 рублей, но до 17 марта действует скидка в размере 10 процентов, снижающая стоимость до 792 рублей. Для запуска на минимальных настройках потребуется система с процессором Intel Core i5, видеокартой NVIDIA GTX 1660 и 8 гигабайтами оперативной памяти. На жестком диске игра займет 34 гигабайта свободного пространства.