Создатель инди-игры Honcho нашел остроумное решение для игроков, которые не любят играть за женщин

Инди-разработчик игр Грег Прыймачук столкнулся с неожиданной проблемой во время создания своего нового проекта Honcho. Причиной недовольства части игрового сообщества стал выбор протагониста - им оказалась женщина. Реакция разработчика на критику стала настоящим хитом в сети.

Honcho - это амбициозный проект студии Minkswork, действие которого разворачивается в Японии 80-х годов. Игрокам предстоит взять на себя роль молодой предпринимательницы, управляющей бизнесом по продаже напитков через вендинговые автоматы. Геймплей строится на выполнении заказов и доставке грузов на кастомизируемом микро-грузовичке по процедурно генерируемым локациям.

Однако не всем игрокам пришлась по душе главная героиня. На форуме Steam появилось сообщение от пользователя, который пожаловался, что игра за женского персонажа разрушает его погружение в процесс, и предложил добавить в игру мужского протагониста. Разработчик не только вспомнил об этом пожелании, но и оригинально на него ответил. Вместо полноценной мужской модели, на создание которой у студии нет ни бюджета, ни времени, Прыймачук предложил игроку уникальную альтернативу.

Я добавил возможность играть за Мистера Тофу - разумный блок тофу, который скрывает тело игрока, с возможностью также скрыть руки. Чтобы использовать этот вариант, вам нужно просто ввести Tofu в поле выбора имени.

Он пояснил, что проект финансируется "надеждами и мечтами", и у него попросту нет ресурсов на создание полностью анимированного мужского персонажа с собственной одеждой и сюжетными элементами.

В беседе с порталом Polygon Прыймачук подтвердил, что это не шутка: огромный тофу действительно будет доступен в качестве играбельного персонажа. На создание такой модели не нужно тратить месяцы, в отличие от проработанного мужского аватара. Выбор на тофу пал не случайно - это отсылка к культовой игре Resident Evil 2.

На данный момент Honcho находится в разработке эксклюзивно для ПК. Точная дата релиза пока не объявлена, однако ознакомиться с демо-версией уже могут те, кто поддерживает автора на Patreon.