Состоялся релиз научно-фантастического симулятора выживания Honeycomb: The World Beyond

После 5 лет производственного процесса польская студия Frozen Way при поддержке издательства Snail Games USA выпустила на PC в сервисе Steam научно-фантастический симулятор выживания с упором на научные исследования Honeycomb: The World Beyond. Игрокам предстоит взять под управление сотрудницу корпорации EON по имени Хеннесси, отправленную в одиночную экспедицию на неизведанную планету Сота7 ради спасения гибнущей от экологической катастрофы Земли.

Релиз ознаменовал финал затянувшейся разработки, которая сопровождалась регулярными срывами дедлайнов. Изначально анонсированный еще весной 2021 года проект планировали выпустить в конце 2023 года, однако затем премьеру перенесли на 2024 год, потом на начало 2026 года и в итоге дотянули до 8 сентября 2026 года. Разработчикам пришлось публично извиняться перед сообществом за многолетние задержки. Кроме того, в ходе производства создатели полностью отказались от ранее обещанного кооперативного режима, аргументировав отмену нежеланием распылять силы студии и сложностями сетевого кода. Игра вышла исключительно как одиночный проект.

Центральным элементом игрового процесса авторы сделали глубокую биоинженерию. Вместо стандартного истребления инопланетных созданий проект предлагает сосредоточиться на селекции и исследовании флоры и фауны. Игрокам доступны 3 ключевые механики экспериментов: перекрестное опыление цветковых растений, прививка лабораторных деревьев для создания мутировавших плодов и манипуляции с параметрами среды в специальных камерах для выведения новых видов грибов. Взаимодействие с местными зверями также подчинено исследовательским задачам. Генетические мутации животных происходят через их естественное скрещивание на планете, а ценные образцы с агрессивных хищников добываются с помощью транквилизаторов без необходимости их убивать.

Для обустройства базы внедрена комплексная система предварительного планирования. Игрок может заранее расставить голографические макеты коридоров, лабораторий и объектов энергообеспечения, оценив затраты материалов и время возведения. Сам процесс строительства полностью автоматизирован: после загрузки ресурсов работу выполняют специализированные дроны под контролем мобильного инженерного улья. Для перемещения по обширным территориям Соты7 предоставлен персональный ховерборд и исследовательский багги, а поиск скрытых в недрах рудных жил осуществляется при помощи ручных сканеров и летающих дронов-разведчиков.

Условия выживания на планете завязаны на постоянном мониторинге показателей героини. Помимо контроля жажды и голода в игру добавлена механика иммунитета к чужеродной атмосфере планеты. Без создания индивидуальных помп и фильтрационных масок персонаж быстро теряет устойчивость к патогенам за пределами герметичных отсеков базы. Полная потеря сил при этом не приводит к мгновенной гибели, а оборачивается нокаутом, после которого исследовательница приходит в себя с тяжелыми штрафами к параметрам. Сама планета разбита на 4 ключевые зоны с нарастающей сложностью: относительно безопасную Долину, каменистые Мысы с древними руинами, опасный Перевал с агрессивными гибридными формами жизни и неизученные водные биомы.

На выбор пользователям предложено 4 режима прохождения. Профиль Ученый сбалансирован под размеренное знакомство с миром, режим Выживальщик многократно ускоряет расход сил и сопротивляемости патогенам, а сложность Космический ад включает окончательную гибель персонажа при первой же фатальной ошибке. Для тонкой настройки правил мира доступен профиль Инженер, где можно полностью отключить стоимость построек, убрать агрессию местной фауны, изменить скорость течения рек или вручную отрегулировать множители спавна полезных ископаемых.

Визуальная часть симулятора создавалась при технической поддержке компании Nvidia. Игра поддерживает технологии масштабирования DLSS 4.5 и трассировку прямых лучей RTXDI, что ощутимо сказалось на требованиях к железу. Для запуска на минимальных настройках графики потребуется процессор AMD Ryzen 5 3600, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GTX 1660 или AMD Radeon RX 6500. В рекомендованных требованиях значатся чипы Intel Core i5 9600K или AMD Ryzen 5 5600X, 16 ГБ оперативной памяти и графические адаптеры NVIDIA RTX 2070 либо AMD Radeon RX 6700. Для установки игры в обязательном порядке необходим быстрый накопитель SSD и 40 ГБ свободного места.

В сервисе Steam симулятор выживания продается со стартовой скидкой 15% за 1105 рублей, которая действует до 15 сентября 2026 года, после чего ценник вырастет до 1300 рублей. В цифровом магазине Microsoft Store для консолей Xbox Series X/S стоимость игры составляет 29.99 долларов, причем проект поддерживает программу Xbox Play Anywhere, позволяющую играть на консоли и компьютере по одной покупке. Игра снабжена текстовым переводом на русский язык в виде локализованного интерфейса и субтитров на всех доступных платформах.