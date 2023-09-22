Крупное обновление Honkai Impact 3rd Part 2 позволит игрокам посетить Марс в феврале 2024 года ©

Компания Hoyoverse объявила о выходе обновления Honkai Impact 3rd Part 2, и, как вы уже догадались, оно довольно большое.

Обновление Honkai Impact 3rd Part 2, которое выйдет в феврале, перенесет вас на Марс, который, как оказалось, не только обитаем, но и заселен.

Там вас ждут жители со своей насыщенной жизнью, а также уникальная культура и экосистема, совершенно не похожая на ту, которую вы покидаете. Кроме того, по словам представителей компании Hoyoverse, вы сможете раскрыть "тайны, скрытые за повседневной жизнью жителей". Захватывающий материал.

Как сообщается в пресс-релизе, в Honkai Impact 3 Part 2, помимо возможности посетить Марс, также будет "полностью обновлена" боевая система.

Каждый персонаж теперь может прыгать, что приведет к появлению новых боевых стратегий и задач. В трейлере мы видим, как персонаж жонглирует противником в стиле Devil May Cry, также добавлены новые воздушные комбо.

Новая механика Astral Ring позволит использовать "одновременные взрывные умения" и даст возможность наносить огромный урон за короткий промежуток времени.

Кроме того, Hoyoverse улучшает боевой ИИ врагов в Honkai Impact 3rd.

По словам разработчиков, враги "перестанут быть простодушными противниками", а будут "реагировать на ваши боевые стратегии более интересными и умными способами".

Очевидно, что это будет более масштабное и значимое мероприятие, чем предыдущие обновления игры, даже если оно не принесет с собой никакого интересного кроссоверного контента.

Honkai Impact 3rd Part 2 выходит в феврале. Более точная дата выхода игры пока не сообщается, так что следите за новостями.