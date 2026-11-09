Авторы Honkai: Nexus Anima хотят объединить поколения игроков - игра получит автобаттлер и сюжет с последствиями выбора

HoYoverse рассчитывает, что Honkai: Nexus Anima привлечёт не только привычную аудиторию компании, но и игроков разных поколений. Продюсер проекта Дэвид Цзян рассказал во время HoYoverse Media Tour в Сеуле, что новая игра задумывалась как семейное развлечение, способное объединить людей с разным игровым опытом. При этом студия намерена отойти от привычных для серии боевых систем и предложить несколько необычных для себя решений.

По словам Цзяна, идея появилась после выхода Honkai: Star Rail. Он заметил, что многие поклонники ранних игр HoYoverse за прошедшие годы повзрослели, обзавелись семьями и теперь находятся на совершенно другом этапе жизни. Разработчик задумался о проекте, которым могли бы наслаждаться родители и дети, а не только молодая аудитория. В центре Honkai: Nexus Anima окажутся отношения между игроками и Анима — красочными существами, вдохновлёнными животными и растениями, а также взаимодействие самих этих созданий.

Ещё одной задачей стало желание не повторять механики предыдущих игр компании. Команда рассматривала пошаговые сражения и динамичный экшен, но в итоге остановилась на тактическом формате с элементами автобаттлера. Игрокам предстоит размещать своих юнитов на поле во время подготовки, после чего наблюдать за ходом сражения. По словам Цзяна, поиск подходящей формулы занял почти три года, а в процессе разработчики собрали отзывы более чем 10 тысяч участников тестирования.

Отдельное внимание HoYoverse уделила повествованию. В предыдущих проектах игроки неоднократно просили предоставить им больше влияния на развитие сюжета, однако реализовать полноценные ветвления в постоянно обновляемой игре непросто: решения, заложенные на ранних этапах разработки, могут осложнить продолжение истории спустя несколько лет.

В Nexus Anima студия всё же решила попробовать этот подход. Выборы игрока смогут влиять на судьбы персонажей, встречи и события, а также на развитие и завершение приключения. Кроме того, характеристики героя — интеллект, харизма, сила и удача — будут открывать разные варианты диалогов.

Закрытое бета-тестирование Honkai: Nexus Anima продолжится новой фазой 25 ноября, регистрация уже открыта. Полноценный запуск проекта запланирован на весну 2027 года.