Авторы Honkai: Nexus Anima хотят объединить поколения игроков - игра получит автобаттлер и сюжет с последствиями выбора

HoYoverse рассчитывает, что Honkai: Nexus Anima привлечёт не только привычную аудиторию компании, но и игроков разных поколений. Продюсер проекта Дэвид Цзян рассказал во время HoYoverse Media Tour в Сеуле, что новая игра задумывалась как семейное развлечение, способное объединить людей с разным игровым опытом. При этом студия намерена отойти от привычных для серии боевых систем и предложить несколько необычных для себя решений.
По словам Цзяна, идея появилась после выхода Honkai: Star Rail. Он заметил, что многие поклонники ранних игр HoYoverse за прошедшие годы повзрослели, обзавелись семьями и теперь находятся на совершенно другом этапе жизни. Разработчик задумался о проекте, которым могли бы наслаждаться родители и дети, а не только молодая аудитория. В центре Honkai: Nexus Anima окажутся отношения между игроками и Анима — красочными существами, вдохновлёнными животными и растениями, а также взаимодействие самих этих созданий.
Ещё одной задачей стало желание не повторять механики предыдущих игр компании. Команда рассматривала пошаговые сражения и динамичный экшен, но в итоге остановилась на тактическом формате с элементами автобаттлера. Игрокам предстоит размещать своих юнитов на поле во время подготовки, после чего наблюдать за ходом сражения. По словам Цзяна, поиск подходящей формулы занял почти три года, а в процессе разработчики собрали отзывы более чем 10 тысяч участников тестирования.
Отдельное внимание HoYoverse уделила повествованию. В предыдущих проектах игроки неоднократно просили предоставить им больше влияния на развитие сюжета, однако реализовать полноценные ветвления в постоянно обновляемой игре непросто: решения, заложенные на ранних этапах разработки, могут осложнить продолжение истории спустя несколько лет.
В Nexus Anima студия всё же решила попробовать этот подход. Выборы игрока смогут влиять на судьбы персонажей, встречи и события, а также на развитие и завершение приключения. Кроме того, характеристики героя — интеллект, харизма, сила и удача — будут открывать разные варианты диалогов.
Закрытое бета-тестирование Honkai: Nexus Anima продолжится новой фазой 25 ноября, регистрация уже открыта. Полноценный запуск проекта запланирован на весну 2027 года.
Идея хорошая, но не для игры сервиса. Слишком многое со временем учитывать придется. Из-за этого выборы и развилки конечно будут, но либо приводить к плюс минус похожим последствиям, что позволит не учитывать их т.к. итог будет все равно один, либо на них почти с нулевой начнут класть китайский болт.