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Honkai: Nexus Anima 2026 г.
Ролевая, Условно-бесплатная, Аниме
4 3 оценки

Honkai: Nexus Anima - новая игра от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail с элементами ловли покемонов

Gutsz Gutsz

Последние несколько лет вокруг студии miHoYo ходило немало слухов: якобы разработчики Genshin Impact и Honkai: Star Rail трудятся над ещё одной масштабной RPG, которая объединит сюжетную глубину уровня Baldur’s Gate 3 с открытым миром и уникальной боевой системой. И вот, похоже, мы наконец-то получили официальную информацию — во время концерта по случаю двухлетия Honkai: Star Rail состоялся первый тизер анонса новой игры под названием Honkai: Nexus Anima.

Несмотря на скудную информацию, представленное видео уже дало фанатам немало поводов для обсуждения. Графический стиль в духе других проектов Honkai остался узнаваемым, но в тизере появились и первые детали проекта: например, таинственные существа, сопровождающие героев, и элементы управления ими, что сразу вызвало у аудитории ассоциации с механиками Pokémon. Один из главных героев — Блэйд из Honkai: Star Rail — уже засветился в ролике, а в одной из сцен фанаты заметили силуэт, подозрительно напоминающий Ифу из Genshin Impact.

По мнению многих игроков, Nexus Anima может объединить элементы коллекционирования существ, тактических боёв и кроссоверов между франшизами miHoYo. Это может быть как сюжетная RPG, так и условно-сетевая игра с PvE-механиками, но пока ни один из этих вариантов официально не подтверждён.

Любопытно, что анонс состоялся исключительно на китайском рынке — ни о глобальной версии, ни о дате выхода пока ничего не сообщается. Однако, если судить по предыдущим играм студии, проект наверняка создаётся сразу для ПК и мобильных платформ, с перспективой на международный релиз в будущем.

12
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
xmyr4ik

Я первый кто подписался на новости по этой игре )))

4
AGS37

и единственный))

Ellie Williams
1
Генерал Анатолий
фанаты заметили силуэт, подозрительно напоминающий Ифу из Genshin Impact.

А так же похожий на любого мужчину в ковбойской шляпе

1
soulfox

Юристы Нинтендо возбудились при упоминании этой новости

Дмитрий Чудных

эта кантора п*дарасов проиграла даже ноунеймам что создали Палворд, и теперь половина патентов недействительна (теперь решает только цвет того чем ловят (белый\красный) и название монстров (покемоны))