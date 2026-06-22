Honkai: Nexus Anima выходит на новый этап: закрытый тест стартует 9 июля и откроет больше контента мира Nexus

miHoYo объявила дату начала закрытого бета-тестирования Honkai: Nexus Anima. Тест под названием Evolution Test стартует 9 июля на ПК, iOS и Android. Регистрация для желающих уже открыта, однако доступ получат только пользователи, прошедшие предварительный отбор. Сроки завершения тестирования пока не раскрываются.

Evolution Test станет самым масштабным публичным показом игры на данный момент. Разработчики обещают расширенный сюжетный контент, новых персонажей, дополнительных существ Анима, ранее не представленные регионы и новые игровые механики. Судя по описанию, miHoYo намерена значительно глубже познакомить игроков с устройством мира Nexus перед полноценным релизом.

Honkai: Nexus Anima представляет собой приключенческую стратегическую RPG с коллекционированием существ. Ключевую роль здесь играют Анима — загадочные создания, связанные с силами различных Аспектов, таких как Свет и Тьма, Любовь и Ненависть или Реальность и Иллюзия. Игрокам предстоит заключать с ними союзы, развивать их способности и использовать уникальные комбинации сил как в сражениях, так и во время исследования мира.

В рамках тестирования пользователи окажутся в роли путешественника, сбежавшего из плена и начавшего своё приключение в городе Иия. Авторы обещают раскрыть больше деталей о местных фракциях, истории мира и ключевых персонажах, включая Нанафей, Бай Мэй и Олимпию.

Особое внимание уделено системе развития Анима. Каждая эволюция существ будет не просто улучшением характеристик, а частью формирования связи между игроком и его спутниками. Кроме того, в игре появится возможность давать существам собственные имена, делать памятные снимки и искать редких Хроматических Анима.

Evolution Test будет бесплатным, однако весь достигнутый прогресс после завершения тестирования удалят. Для поклонников вселенной Honkai это станет первой возможностью подробно познакомиться с новой игрой и оценить, насколько удачно miHoYo развивает свою следующую крупную франшизу.