Honkai: Nexus Anima выйдет весной 2027 года - финальная бета стартует уже в ноябре

miHoYo объявила сроки выхода Honkai: Nexus Anima — приключенческой RPG с открытым миром и механиками коллекционирования существ. Игра появится на ПК, iOS и Android весной 2027 года. До релиза разработчики проведут заключительное закрытое бета-тестирование: оно начнётся 25 ноября, а регистрация участников уже открыта на официальном сайте проекта.

В финальной бете игроки вновь примерят роль Анимастера и отправятся исследовать город Ииа. По словам разработчиков, тестовая версия предложит более насыщенные сюжетные линии, новые локации и дополнительные возможности для изучения мира. Среди мест, которые предстоит посетить, — традиционный банк, многоэтажный офисный комплекс и остров с маяком. В путешествии герои встретят новых персонажей: одни смогут стать союзниками, другие выступят в роли противников.

Расширятся и возможности взаимодействия с Анимами. Игроки смогут отдыхать в собственном автофургоне, строить жилища для своих спутников, а также держать их за руки и обниматься. Кроме того, в мире появятся хроматические формы существ и более молодые Анимы, развитие которых можно будет наблюдать по мере прохождения.

miHoYo также пересмотрела системы «Связь с Эйдосом» и «Связь с Анимой». Теперь первый полученный пятизвёздочный Эйдос или Анима гарантированно будет относиться к действующей ограниченной серии. При этом получение ограниченного Эйдоса позволит бесплатно разблокировать соответствующего компаньона-Аниму.

Изменения затронут и сражения. В игре появится режим «Арена Нексус», где можно самостоятельно собирать отряд, сражаться с подобранными системой противниками и повышать звание. Более сильные враги также появятся в открытом мире и на этапах испытаний.

Заключительная бета будет доступна на ПК и мобильных устройствах, однако количество мест ограничено. После завершения тестирования весь полученный прогресс удалят. Отобранные участники получат уведомления по электронной почте, SMS или через другие каналы связи.