Развитие вселенной: HoYoverse представила геймплейный ролик к "Тест эволюции" Honkai: Nexus Anima

Компания HoYoverse опубликовала свежий геймплейный ролик стратегического экшена Honkai: Nexus Anima, приуроченный к скорому закрытому бета-тестированию «Тест эволюции». Видео демонстрирует масштабную переработку игрового процесса, боевой системы и визуального стиля по сравнению с прошлыми версиями. Анонс вызвал бурные обсуждения в фанатском сообществе, отслеживающем развитие новой части знаменитой медиафраншизы.

Новая демонстрация сосредоточена на показе механики взаимодействия с существами-анимами, которые теперь развивают эволюционные формы прямо во время исследования мира. Разработчики обновили анимации сражений, добавили синергию между бойцами отряда для проведения комбо-ударов и переработали искусственный интеллект монстров. Важной частью ролика стала демонстрация более проработанной стартовой локации — деревни Ия.

Помимо боевой системы, авторы показали графические улучшения интерфейса и новые визуальные эффекты при активации суперспособностей персонажей. Геймеры в комментариях положительно встретили изменения, отметив возросшую динамику и плавность движений по сравнению с предыдущими этапами тестов. Игра сохраняет концепцию коллекционирования существ и тактических поединков, но выглядит значительно более отполированной.

Официальный старт закрытого «Теста эволюции» на ПК, iOS и Android запланирован на 9 июля 2026 года. Сбор анкет от кандидатов уже открыт на сайте и продлится до 3 июля, после чего организаторы выберут участников.