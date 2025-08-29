ЧАТ ИГРЫ
Honkai: Nexus Anima 2026 г.
Ролевая, Условно-бесплатная, Аниме
Студия HoYoVerse официально представила новую игру - Honkai: Nexus Anima. Начинается набор на тестирование

butcher69

Студия HoYoVerse, подарившая миру Genshin Impact, Zenless Zone Zero и Honkai: Star Rail, официально представила новый проект во вселенной Honkai — Honkai: Nexus Anima. Анонс сопровождался четырёхминутным геймплейным роликом, который впервые демонстрирует будущий проект в действии.

Honkai: Nexus Anima — это приключенческая стратегия с элементами коллекционирования существ, известных как Анима. Игрокам предстоит собирать команду, исследовать обширный открытый мир и участвовать в динамичных боях. Особый акцент сделан на взаимодействии с уникальными персонажами: в игре появятся как новые герои, так и знакомые лица из предыдущих проектов HoYoVerse.

Стартует и тестирование, получившее название Nexus Bond Test. Регистрация уже открыта и продлится до 12 сентября на официальном сайте игры. Проверить проект смогут владельцы PC и iOS-устройств. Тест будет доступен на пяти языках: упрощённый и традиционный китайский, японский, корейский и английский.

Таким образом, Honkai: Nexus Anima обещает объединить в себе дух приключений, стратегический геймплей и фирменный визуальный стиль HoYoVerse, продолжая расширять вселенную Honkai и открывая для игроков новые грани любимой франшизы.

21
20
Комментарии: 20
J a r v i s

Бедные фаны этой конторы, ещё одна бесконечная донатная помоечка , в которую нужно играть и пылесосить карту ради ни*уя))

20
Razyobchenko

С*ки, остановитесь!

9
Neko-Aheron

Это детская игра от китайцев... сиськи должны быть у всех :D

Razyobchenko Neko-Aheron

Ужааааасно интересно...

1
нитгитлистер

открывая для игроков новые грани безумия

6
Рио Фокс

А сколько доната и сомнительных механик туда завезут МыХу-йло. Да и играть в это будут в основном кон.ченные фанатики Гейшита. Нет, спасибо, единственное хорошее в играх МыХу-йлов, это то, что по их играм много r34 контента - всё.

5
Summor Ner

Ну это что-то совсем прям для малых при малых детей. Такое мы обходим стороной.

5
JustA_NiceGuy

Очередной кал с мёртвым городом, где всё на коротких и зацикленных анимациях. Где придётся пылесосить карту ради перса которого не получишь)

4
Кей Овальд

Карты простенькие, но миленькие, а остальное какая-то непонятная хрень.

3
Raphtallia

Ахаха, опять покемоны. Кто нить черканите нинке, интересно посмотреть на битву михуе и нинки. XD

А если серьезно, не впечатлило.

2
ChromeDisaster

Ну и как всегда куча ущемлённых обиженок в комментах.

2
Deowar

Ждём, пока всем известная компания, не заметит в этой игре намёки на Покемонов.

1
