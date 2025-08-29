Студия miHoYo официально представила новую игру - Honkai: Nexus Anima. Начинается набор на тестирование

Студия miHoYo, подарившая миру Genshin Impact, Zenless Zone Zero и Honkai: Star Rail, официально представила новый проект во вселенной Honkai — Honkai: Nexus Anima. Анонс сопровождался четырёхминутным геймплейным роликом, который впервые демонстрирует будущий проект в действии.

Honkai: Nexus Anima — это приключенческая стратегия с элементами коллекционирования существ, известных как Анима. Игрокам предстоит собирать команду, исследовать обширный открытый мир и участвовать в динамичных боях. Особый акцент сделан на взаимодействии с уникальными персонажами: в игре появятся как новые герои, так и знакомые лица из предыдущих проектов miHoYo.

Стартует и тестирование, получившее название Nexus Bond Test. Регистрация уже открыта и продлится до 12 сентября на официальном сайте игры. Проверить проект смогут владельцы PC и iOS-устройств. Тест будет доступен на пяти языках: упрощённый и традиционный китайский, японский, корейский и английский.

Таким образом, Honkai: Nexus Anima обещает объединить в себе дух приключений, стратегический геймплей и фирменный визуальный стиль miHoYo, продолжая расширять вселенную Honkai и открывая для игроков новые грани любимой франшизы.