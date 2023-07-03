8 июля HoYoverse покажет следующее крупное обновление для Honkai: Star Rail ©

HoYoverse представит следующее крупное обновление для Honkai: Star Rail, версию 1.2, "И бессмертие не вечно", 8 июля. Была объявлена специальная программа, а также может появиться новый трейлер. Судя по иллюстрации к стриму, Вельт появится вместе с Блейдом и Кафкой (которые могут быть новыми баннерами персонажей).

Другие персонажи, о которых ходят слухи, включают Цзинлю, учителя Цзин Юаня, который стал Мара-Страком и сражался с ним (как видно в последней анимационной короткометражке). Название обновления также предполагает окончание текущей арки в Xianzhou Luofu, возможно, это сигнал к следующему месту действия. Время покажет.

Honkai: Star Rail доступна для ПК, iOS и Android - читайте наш официальный обзор здесь. Игра выйдет на PS5 в 4 квартале 2023 года, а официальная дата релиза, вероятно, будет объявлена в ближайшие месяцы.