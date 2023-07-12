Анонсирована раздеваемая фигурка героини Honkai: Star Rail

FWS Studio и ZZDD Studio выпустят неофициальные статуэтки Брони из Honkai: Star Rail. Одна фигурка изображает героиню так, как она выглядит в игре, другая показывает персонажа в купальнике.

Статуэтка «классической» Брони — 36 сантиметров в высоту, статуэтка пляжной версии героини — 29 сантиметров в высоту. Изделия выйдут ограниченным тиражом по 110 экземпляров каждое и будут стоить по $400 (около 36 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ без НДС). Их отгрузка заказчикам запланирована на конец 2023 года.