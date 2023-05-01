Авторы Honkai: Star Rail отметили успешный релиз игры мировым концертом ©

Компания HoYoverse на днях выпустила бесплатную пошаговую ролевую игру Honkai: Star Rail. Новый проект от разработчиков Genshin Impact ожидаемо был хорошо принят игроками. Только за первые сутки количество скачиваний Honkai: Star Rail перевалило за 20 миллионов, что уже делает её одним из самых громких релизов этого года. Чтобы отметить такой успех, студия HoYoverse организовала настоящий мировой концерт.

Разработчики Honkai: Star Rail на официальном YouTube-канале опубликовали церемония отправления "Астрального экспресса", которая сделана в виде музыкального концентра. Авторы игры пригласили различных исполнителей и несколько оркестров, чтобы вживую воссоздать самые примечательные музыкальные композиции из игры.

Концерт длится почти 30 минут, позволяя в полной мере оценить саундтрек Honkai: Star Rail. При этом для каждого музыкального номера была подготовлена уникальная локация в самых разных уголках мира.