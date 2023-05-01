Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.3 101 оценка

Авторы Honkai: Star Rail отметили успешный релиз игры мировым концертом

©
Gutsz
Новости

Компания HoYoverse на днях выпустила бесплатную пошаговую ролевую игру Honkai: Star Rail. Новый проект от разработчиков Genshin Impact ожидаемо был хорошо принят игроками. Только за первые сутки количество скачиваний Honkai: Star Rail перевалило за 20 миллионов, что уже делает её одним из самых громких релизов этого года. Чтобы отметить такой успех, студия HoYoverse организовала настоящий мировой концерт.

Разработчики Honkai: Star Rail на официальном YouTube-канале опубликовали церемония отправления "Астрального экспресса", которая сделана в виде музыкального концентра. Авторы игры пригласили различных исполнителей и несколько оркестров, чтобы вживую воссоздать самые примечательные музыкальные композиции из игры.

Концерт длится почти 30 минут, позволяя в полной мере оценить саундтрек Honkai: Star Rail. При этом для каждого музыкального номера была подготовлена уникальная локация в самых разных уголках мира.

2
1
Последние посты по игре Honkai: Star Rail
Детали прохождения квеста "Кроты-приключенцы" в Honkai: Star Rail
Детали прохождения квеста "Кроты-приключенцы" в Honkai: Star Rail
Гайд на персонажа Аста из Honkai: Star Rail - Реликвии, конусы и другие детали сборки
Гайд на персонажа Аста из Honkai: Star Rail - Реликвии, конусы и другие детали сборки
Разгораются споры вокруг пошаговой боевой системы в Honkai: Star Rail
Разгораются споры вокруг пошаговой боевой системы в Honkai: Star Rail
Комментарии: 1
Ваш комментарий
ModRed555

Не, музыка в игре классная. Но вот дизайн персов китайский, то есть стерильный. Мало деталей.

2