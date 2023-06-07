Авторы Honkai: Star Rail отметили запуск крупного обновления 1.1 геймплейным трейлером с Серебряным Волком ©

Суперпопулярная бесплатная ролевая игра Honkai: Star Rail от HoYoverse сегодня получает свое первое крупное обновление, и разработчик отмечает это событие выпуском трейлера.

Трейлер демонстрирует способности Silver Wolf, нового 5-звездочного персонажа, который будет доступен через гачу в версии 1.1 сегодня. Это пятизвездочный персонаж специализируется на наложении дебаффов на врагов, делая их уязвимыми. В данном случае это вполне буквально, поскольку она может добавить одному из ваших персонажей элементальную уязвимость, которой у них не было до этого. Это, безусловно, может быть очень мощным. Чуть больше подробностей про обновление вы можете узнать здесь.

Ее озвучивает Мелисса Фан на английском языке и Кана Асуми на японском, которую вы, возможно, уже знаете, поскольку она также озвучивает Броню в Honkai: Star Rail и Лиссу в Fire Emblem Awakening.

Honkai: Star Rail - это пошаговая ролевая игра, в которую можно играть бесплатно в одиночном режиме. Она доступна для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также на устройствах iOS и Android. Хотя разработчики заявили, что они работают над портом для платформ PlayStation, конкретная дата выхода пока не объявлена, но HoYoverse пообещала, что дополнительная информация появится в ближайшее время.