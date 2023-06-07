Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.6 230 оценок

Авторы Honkai: Star Rail отметили запуск крупного обновления 1.1 геймплейным трейлером с Серебряным Волком

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butcher69
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Суперпопулярная бесплатная ролевая игра Honkai: Star Rail от HoYoverse сегодня получает свое первое крупное обновление, и разработчик отмечает это событие выпуском трейлера.

Трейлер демонстрирует способности Silver Wolf, нового 5-звездочного персонажа, который будет доступен через гачу в версии 1.1 сегодня. Это пятизвездочный персонаж специализируется на наложении дебаффов на врагов, делая их уязвимыми. В данном случае это вполне буквально, поскольку она может добавить одному из ваших персонажей элементальную уязвимость, которой у них не было до этого. Это, безусловно, может быть очень мощным. Чуть больше подробностей про обновление вы можете узнать здесь.

Ее озвучивает Мелисса Фан на английском языке и Кана Асуми на японском, которую вы, возможно, уже знаете, поскольку она также озвучивает Броню в Honkai: Star Rail и Лиссу в Fire Emblem Awakening.

Honkai: Star Rail - это пошаговая ролевая игра, в которую можно играть бесплатно в одиночном режиме. Она доступна для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также на устройствах iOS и Android. Хотя разработчики заявили, что они работают над портом для платформ PlayStation, конкретная дата выхода пока не объявлена, но HoYoverse пообещала, что дополнительная информация появится в ближайшее время.

Трейлеры Обновления
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Последние посты по игре Honkai: Star Rail
Ара ара
Ара ара
То чувство когда тебе не выпал нужный персонаж
То чувство когда тебе не выпал нужный персонаж
Кларе срочно нужна обувь
Кларе срочно нужна обувь
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Floww

лочу жду и кафку, буду на них крутить все что есть) лоча прям ваще ваще топ)

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