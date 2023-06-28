Авторы Honkai: Star Rail отпраздновали выход нового персонажа геймплейным трейлером ©

Сегодня разработчик Honkai: Star Rail компания HoYoverse выпускает нового пятизвездочного персонажа в gacha популярной научно-фантастической ролевой игры.

Вслед за предыдущим трейлером, в котором было представлено знакомство с Лочей, сегодня мы получим глубокое погружение в его геймплей. Он будет представлен через несколько часов во втором Искривлении событий обновления 1.12. Если вы не знакомы с ним, то это пятизвездочный персонаж элемента Изобилия. Он уже появлялся в сюжете, так что вы, по крайней мере, должны были видеть его раньше, если только вы не продвинулись до этого момента основной сюжетной линии.

Его озвучивает Крейг Ли Томас на английском языке и Акира Ишида на японском. Вы можете знать его по ролям Сайфера в Valkyrie Elysium, Камисато Аято в Genshin Impact и героя в Persona 3.

Вы можете посмотреть трейлер ниже.

Honkai: Star Rail - это пошаговая ролевая игра, в которую можно играть бесплатно в одиночном режиме. Она доступна для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также на устройствах iOS и Android. Хотя разработчики заявили, что они работают над портом для PlayStation 5, никакой конкретной даты выхода, кроме "Q4 2023", пока не сообщается.