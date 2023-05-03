Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.3 114 оценок

Авторы Honkai Star Rail поделились промокодом на набор предметов

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butcher69
Новости

Нужны ресурсы для модернизации персонажей в Honkai Star Rail? Нет проблем, ведь разработчики бесплатной игры только что выпустили новый код, позволяющий получить ряд наград совершенно бесплатно.

Чтобы отметить большое количество просмотров и комментариев недавнего сообщения на официальном форуме, компания Hoyoverse решила сделать небольшой подарок всем игрокам, раздав первый код на май 2023 года.

Вот код, который можно использовать в Honkai Star Rail:

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Активировав промокод, вы сможете получить набор, внутри которого вы найдете 5 000 кредитов, 3 журнала приключений, 2 конденсированного эфира и 3 космического жареного риса. Чтобы активировать код, просто зайдите на официальный сайт и посетите страницу акций: после входа в систему с той же учетной записью Hoyolab, которую вы используете для игры, выберите свой сервер, убедитесь, что выбранный вами персонаж является правильным, и, наконец, введите последовательность цифр и букв, подтвердив все нажатием соответствующей кнопки. Кроме того, вы можете ввести код непосредственно в игре. В этом случае необходимо запустить игру и зайти в главное меню: здесь нужно нажать на маленький значок с тремя точками в правом верхнем углу и выбрать опцию "Промокод", после чего на экране появится текстовое поле, в которое нужно ввести код.

Независимо от способа активации, после завершения процесса вы получите все награды по внутриигровой почте. Затем вам нужно будет посетить соответствующий раздел и забрать предметы вручную. Следует отметить, что код ограничен по времени, и выкупить его можно будет до 7 мая 2023 года.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Ashеn

Не работает

0
WintersCurse

просто этому коду уже 3-4 дня, не особо он и новый. Ты его наверное уже вводил

1
Floww

только что ввел сработало

1
Floww

Достаточно скромная награда)

0
Рогал_Дорн

Работает. Спасибо. Можно пользоваться Ctrl+C, Ctrl+V чтобы вручную не забивать.

0
Miss_Minus

Да уж, это стоит отдельной новости...как же низко вы пали тут.

0