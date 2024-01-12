Авторы Honkai: Star Rail показали трейлер Доктора Рацио

Нечасто в гачи-играх появляются бесплатные пятизвездочные персонажи, но Honkai: Star Rail нарушает это правило, представляя Веритаса Рацио, он же доктор Рацио. Член гильдии эрудитов, он высокомерен, самолюбив и и остр на язык, но не лишён элегантных манер.

Прежде чем задать вопрос, почему бы не задуматься о том, что ответ уже известен? Лучше бы никто не задавал подобных вопросов.

Следуя Пути Охоты, доктор Рацио наносит воображаемый урон. Его базовые атаки и умения хороши для нанесения урона по одной цели, но при использовании последних у него есть 40-процентный шанс нанести последующую атаку.

Получить Доктора Рацио можно будет с 17 января до выхода патча 2.1 (примерно до конца марта 2024 года) после прохождения миссии "Момент вселенского спокойствия".