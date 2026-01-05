Авторы Honkai Star Rail повышают системные требования на ПК и мобильных устройствах

Разработчики Honkai Star Rail объявили о повышении системных требований с выходом версии 4.0. Студия miHoYo объясняет это стремлением улучшить игровой процесс и «поддержать обновления контента». Владельцам слабых ПК и мобильных устройств стоит приготовиться к возможным лагам и вылетам: игра будет запускаться, но стабильность работы не гарантируется.

Для ПК минимальные требования теперь включают Windows 10/11 x64, Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и GeForce GTX 1050. Рекомендуемые характеристики — Intel Core i7, 16 ГБ RAM и GeForce GTX 1060. На Android минимальные требования составляют Android 9+, Snapdragon 835/Dimensity 720/Kirin 810 и 4 ГБ памяти, а рекомендуемые — Snapdragon 870/Dimensity 1300/Kirin 9000 и 4 ГБ RAM. Для iOS минимальный набор устройств: iPhone 8, iPad A10 и iPad Pro A10X, рекомендуемый — iPhone 11, iPad A13, iPad mini 15 и iPad Pro M1.

Отметим, что версии для PlayStation изменений не претерпели: для игры по-прежнему нужна только PlayStation 5. Разработчики не сообщают о каких-либо обновлениях консольной версии.

Студия также объявила, что бета-тестирование патча 4.0 стартует 6 января, а полноценный релиз обновления состоится через несколько недель. Пользователи могут рассчитывать на улучшенную графику, новые элементы контента и оптимизацию геймплея на современных устройствах, однако владельцам устаревших ПК и смартфонов стоит заранее проверить совместимость.