Авторы Honkai: Star Rail представили Кирену - новую пятизвёздочную героиню с ледяными способностями

HoYoverse показала геймплейный ролик новой героини Кирены, которая появится в Honkai: Star Rail 5 ноября в обновлении 3.7 «Стать вчерашним завтра». Этот персонаж, следующий «Пути Памяти», обладает Ледяным типом и позиционируется как мощный боец поддержки с уникальными механиками.
Кирена способна призывать духа памяти, который помогает в бою, а её навыки позволяют накладывать сильные усиления на персонажей типа «Златиус». Она отлично взаимодействует с другими членами отряда, активируя их сверхспособности и увеличивая наносимый урон в определённой зоне. Это делает её незаменимым элементом стратегии для составления эффективных команд.
Однако Кирена не ограничивается только поддержкой союзников. В состоянии «Ряби прошлого» она получает усиленную базовую атаку и повышенный шанс критического урона. Использование сверхспособности позволяет призванному духу памяти немедленно совершить дополнительный ход, что делает героиню универсальным бойцом, способным менять ход боя.
Разработчики планируют в ближайшие дни раскрыть больше информации о предыстории Кирены и её роли в сюжете игры, а ранее уже публиковали трейлеры, показывающие разные варианты судьбы мира Honkai: Star Rail.
Интересный факт: игра стала одной из самых успешных в 2023 году, собрав более 1 миллиарда долларов выручки менее чем за год после релиза. К 2025 году Honkai: Star Rail продолжает активно обновляться и удерживать внимание поклонников жанра JRPG, предлагая новые персонажи, события и захватывающий сюжет.
Кирена обещает стать заметным дополнением, сочетая стратегическую глубину, поддержку команды и мощный индивидуальный урон, что делает её желанным персонажем для всех игроков.
Чет много ледяных покемонов.
к зиме готовятся))
Очень противоречивый персонаж, который будет нормально собирать свою безумную ульту без Э2 (хотя тоже не панацея) только в пачках Памяти (Кастория, Темень, Гиацина). То есть буквально делается под эту пачку и идеально с ней взаимодействует даже без вложений. К счастью, у меня именно такая пачка, так что кручу. Э0 с конусом из Герты, правда, потому как жду Констанцию.
А для остальных нужны либо деньги на эйдолоны, либо выкрутить Трибби Э1К1 и не ипать себе мозг. :)