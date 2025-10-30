Авторы Honkai: Star Rail представили Кирену - новую пятизвёздочную героиню с ледяными способностями

HoYoverse показала геймплейный ролик новой героини Кирены, которая появится в Honkai: Star Rail 5 ноября в обновлении 3.7 «Стать вчерашним завтра». Этот персонаж, следующий «Пути Памяти», обладает Ледяным типом и позиционируется как мощный боец поддержки с уникальными механиками.

Кирена способна призывать духа памяти, который помогает в бою, а её навыки позволяют накладывать сильные усиления на персонажей типа «Златиус». Она отлично взаимодействует с другими членами отряда, активируя их сверхспособности и увеличивая наносимый урон в определённой зоне. Это делает её незаменимым элементом стратегии для составления эффективных команд.

Однако Кирена не ограничивается только поддержкой союзников. В состоянии «Ряби прошлого» она получает усиленную базовую атаку и повышенный шанс критического урона. Использование сверхспособности позволяет призванному духу памяти немедленно совершить дополнительный ход, что делает героиню универсальным бойцом, способным менять ход боя.

Разработчики планируют в ближайшие дни раскрыть больше информации о предыстории Кирены и её роли в сюжете игры, а ранее уже публиковали трейлеры, показывающие разные варианты судьбы мира Honkai: Star Rail.

Интересный факт: игра стала одной из самых успешных в 2023 году, собрав более 1 миллиарда долларов выручки менее чем за год после релиза. К 2025 году Honkai: Star Rail продолжает активно обновляться и удерживать внимание поклонников жанра JRPG, предлагая новые персонажи, события и захватывающий сюжет.

Кирена обещает стать заметным дополнением, сочетая стратегическую глубину, поддержку команды и мощный индивидуальный урон, что делает её желанным персонажем для всех игроков.