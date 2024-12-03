Авторы Honkai: Star Rail представили музыкальный трейлер нового героя - Воскресенья

Разработчики Honkai: Star Rail порадовали игроков музыкальным трейлером нового персонажа по имени Воскресенье, чей девиз — «Музыка — язык, способный объединять звёзды». В ролике герой, придерживающийся Пути Гармонии, раскрывает свои способности через мотивирующую мелодию и философские размышления о путешествиях и одиночестве.

Новый игровой персонаж в Honkai: Star Rail специализируется на поддержке союзников. Геймплей сосредоточен на усилении одного конкретного члена команды или его призыва. Ключевая механика героя связана со статусом «Благословленный», который активируется ультимативным умением. Это делает сверхспособность Воскресенья основной в процессе прокачки и боя.

Разработчики подчеркивают, что для эффективного использования героя важно учитывать его роль в команде и комбинировать с персонажами, которые способны извлечь максимум из предоставленных бонусов.

Вместе с анонсом Воскресенья разработчики запустили предзагрузку версии 2.7. Она доступна для ПК, мобильных устройств и PlayStation, но требует значительного объёма свободной памяти:

ПК : 20,2 ГБ для загрузки, 44,5 ГБ для распаковки;

: 20,2 ГБ для загрузки, 44,5 ГБ для распаковки; Android : около 12,7 ГБ;

: около 12,7 ГБ; iOS : около 17,7 ГБ;

: около 17,7 ГБ; PlayStation®: 44,5 ГБ для загрузки.

Обновление включает оптимизацию файлов, что позволит сократить объём игры после установки. Запуск самого патча состоится уже завтра — 4 декабря.