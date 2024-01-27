Авторы Honkai: Star Rail представили стильный трейлер к предстоящему крупному обновлению

В рамках специальной трансляции miHoYo наконец-то назвала дату выхода масштабного обновления Honkai: Star Rail версии 2.0. Оно выйдет 6 февраля и добавит новую планету Пенаконию с новыми миссиями. Посмотрите первый трейлер, представленный ниже, с запоминающейся песней и появлением нескольких новых персонажей.

После выпуска патча 2.0 в игре появится новая планета - Пенакония, куда отправятся игроки в ходе своих приключений. Согласно сюжету, это земля Семьи и Гармонии, представленная в виде красочного мегаполиса, наполненного сновидениями и воплощением истинных мечтаний. Однако, на практике, планета представляет собой огромный межзвездный отель под названием "Грёзы", который когда-то давно служил местом заключения для преступников, пойманных Корпорацией межзвездного мира.

На Пенаконии игроков ожидают новые увлекательные локации, захватывающие миссии, разнообразные виды противников, а также дополнительные игровые механики, включая способность передвигаться по стенам. Кроме того, появится новый босс - Сэм из Охотников за Стелларонами. Разработчики подчеркнули, что стиль повествования на этой планете будет более свободным, радостным и ярким.

В обновлении 2.0 добавят трех новых персонажей, начиная с Черного Лебедя. Пятизвездочная загадочная и изящная хранительница памяти из Сада воспоминаний. Искорка - член группы "Недотёпы в масках" и пятизвездочный персонаж Гармонии, способный увеличивать критический урон союзников и восстанавливать очки умений.

И наконец, Миша — четырехзвездочный персонаж Разрушения, мальчик-коридорный из отеля "Грёзы"., чей урон от ульты зависит от количества очков умений, используемых командой.

Следите за подробностями, когда версия 2.0 появится на PS5, iOS, Android и ПК в ближайшие недели.